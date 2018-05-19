Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a ABD ile uzlaşmaya varmazsa sonunun Kaddafi gibi olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a ABD ile uzlaşmaya varmazsa sonunun Kaddafi gibi olacağı imasında bulundu. Trump, "Kaddafi ile olan modele bakacak olursanız tam bir imha görürsünüz. Oraya onu yok etmeye gittik. Tabi bu model ancak bir uzlaşmaya varamazsak işleme girer." dedi.

"MÜZAKERELER HİÇ SIKINTI YOKMUŞ GİBİ DEVAM EDİYOR"

Haziran ayında Singapur'da gerçekleşmesi beklenen ABD-Kuzey Kore zirvenin Kim Jong Un tarafından iptal edilebileceği söylentileri üzerine Başkan Donald Trump bir sıkıntı olmadığını belirterek,"Yardımcılarım şu anda bu görüşmenin gerçekleşmesi için gerekli ayarlamaları yapıyor. Buna ilişkin müzakereler hiç bir sıkıntı yokmuş gibi devam ediyor." dedi.

"YÖNETİCİ OLARAK KALIR VE ÜLKESİ ZENGİN OLUR"

Trump farklı mesajlar vererek önce Kuzey Kore'ye zirvenin sağlayacağı faydadan bahsetti. Trump: Ülkesinin başında yönetici olarak kalır ve ülkesi son derece zengin olur. Eğer bir anlaşmaya varabilirsek Kim Jong-Un çok mutlu olacaktır. Trump Kim Jong Un'un Çin'in etkisinde kaldığına inanıyor. Kendi has tarzda kişisel diplomasisini yürütürken Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan Libya referansı gelmesi kafaları karıştırdı.

"BİZİM AKLIMIZDA EN ÇOK DA 2003-2004 LİBYA MODELİ VAR"

Trump: Kuzey Kore konusunda Libya model i hiç düşündüğümüz veya istediğimiz bir model değil, ABD İran'da olduğu gibi nükleer silah çalışmalarından vazgeçmesi karşılığında Libya üzerindeki ambargoları gevşetmişti ancak Trump aynı referans üzerinden mesaj vererek bunu Kaddafi'nin başına gelenleri hatırlatacak şekilde aba altından sopa gösterdiği bir tehdide dönüştürdü:

"KADDAFİ İLE OLAN MODELE BAKACAK OLURSANIZ TAM BİR İMHA GÖRÜRSÜNÜZ"

Trump, "Kaddafi ile olan modele bakacak olursanız tam bir imha görürsünüz. Oraya onu yok etmeye gittik. Tabi bu model ancak bir uzlaşmaya varamazsak işleme girer. Ben Kim jong-Un'un görüşmeler sonucu gayet mutlu olacağını düşünüyorum." dedi.

KADDAFİ'NİN SONU

ABD Donanma Amirali James George Stavridis, "Tüm dileğim basının Kim Jong Un'u sonunun Kaddafi gibi olamayacağı konusunda teskin etmeye çalışması ancak unutulması güç bir şey varsa o da Kaddafi'nin sonunda bir lağım borusu içerisinde saklanırken yakalanıp öldürüldüğü gerçeği." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada