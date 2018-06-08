ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı ortak basın toplantısında, Singapur zirvesinin iyi geçmesi durumunda Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u ABD'ye davet edebileceğini söyledi.

TRUMP, JAPONYA BAŞBAKANI ŞİNZO ABE İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe Beyaz Saray'da yapılan ikili görüşmenin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi. 12 Haziran'da Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmeyi planlayan Trump, Kuzey Kore ile bağların normalleşmesini ümit ettiğini söyledi.

TRUMP, KUZEY KORE LİDERİNİ ABD'YE DAVET EDECEK

ABD Başkanı, zirvenin iyi gitmesi durumunda Kuzey Kore lideri Kim'i ABD'ye davet edeceğini ifade etti. Kuzey Kore liderini Florida'daki kendi özel Mar-a-Lago golf kulübüne davet edebileceğini söyleyen Trump, "Belki Beyaz Saray'dan başlarız" dedi.

Kaynak: haberinburada