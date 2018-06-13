ABD Başkanı Donald Trump, 72'nci Tony Ödülleri töreninde sahnede kendisine küfreden ünlü aktör Robert de Niro'ya Twitter'dan karşılık verdi. Trump, ünlü aktörden 'düşük IQ'lu kişi' diye bahsetti ve "Uyansana sarhoş!" ifadelerini kullandı.

SAHNEDE KÜFÜR ETMİŞTİ

Robert de Niro, sahnede rock yıldızı Bruce Springsteen'i anons ederken "Tek bir şey söyleyeceğim. Trump'ı S…. (F…. Trump)" demiş, seyirciler onu ayakta alkışlamıştı.

"UYANSANA SARHOŞ!"

Trump ise, "Onu izledim... Gerçekten fena halde sarhoş olduğunu düşünüyorum" tweetiyle tepki gösterdi. Trump'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

"Robert de Niro, IQ'su çok düşük olan kişi, herhalde filmlerinde gerçek boksörlerden çok fazla yumruk yedi. Dün akşam onu izledim ve gerçekten o sırada 'sarhoş' olduğunu düşünüyorum. Herhalde istihdamın tüm zamanlardan daha yüksek, ekonominin de her zamankinden iyi durumda olduğunun farkına varamadı, birçok şirket de ülkeye geri akıyor. Uyan, sarhoş!"

ROBERT DE NİRO TRUMP'I ULUSAL "FELAKET OLARAK" NİTELENDİRDİ

Robert de Niro, 2016'da yapılan ABD başkanlık seçimleri sırasında da Trump karşıtı kampanya yürütmüştü. De Niro, paylaştığı videoda onu "aptal" ve "ulusal bir felaket" olarak nitelemişti. Oyuncu, ellerini havada yumruk yaparak "Artık 'Kahrolsun Trump' değil, Trump'ı S…." sözleriyle ayakta karşılandı. Merly Streep'e de ateş püskürmüştü

Trump geçen yıl da Altın Küre Ödül Töreni'nde kendisini eleştiren efsanevi ünlü oyuncu Meryl Streep'e sert çıkmıştı. Streep, Trump'ın seçim kampanyası sırasında 'New York Times' gazetesinin engelli bir gazetecisini taklit etmesini eleştirmiş ve onu zorbalıkla suçlamıştı.

Trump ise yanıtı yine Twitter'dan vermiş, Streep'in "Hollywood'da gerektiğinden fazla değer verilen oyunculardan bir tanesi" olduğunu öne sürmüştü. ABD Başkanı 3 kez Oscar kazanan Streep için "O, ağır yenilgiye uğrayan bir Hillary dalkavuğu" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: haberinburada