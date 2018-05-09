Son dakika... İran'la yapılan nükleer anlaşmayı iptal eden ABD Başkanı Trump, "İran nükleer programa başlarsa sonuçları sert olur." dedi.

İran'la yapılan nükleer anlaşmayı iptal eden ABD Başkanı Donal Trump, "İran nükleer programa başlarsa sonuçları sert olur. İran ya müzakere edecek ya da bir şeyler olacak." dedi.

Kaynak: haberinburada