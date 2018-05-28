ABD Başkanı Trump, Türkiye'de tutuklu yargılanan rahip Brunson için, "Türkiye'de yargılanması devam ediyor, ama yargı süreci de pek yargı süreci değil'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de tutuklu yargılanan rahip Brunson'a 'Seni kurtaracağız' mesajı gönderirken "Türkiye'de yargılanması devam ediyor, ama yargı süreci de pek yargı süreci değil" dedi.

TRUMP, RAHİP BRUNSON İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2016'dan beri Türkiye'de tutuklu bulunan ve FETÖ, PKK adına suç işlediği gerekçesiyle tutuklu yargılanan rahip Andrew Craig Brunson için bir kez daha çağrıda bulundu.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİSİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

Venezüella'nın CIA hesabına casuslukla suçlayarak tutuklayıp 2 yıl sonra serbest bıraktığı Amerikalı misyoner Josh Holt'u Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ağırlayan Trump, kameraların önünde, Washington-Ankara ilişkilerindeki gerilim sebeplerinden birine dönüşen ABD'li rahiple Brunson ilgili de açıklamalar yaptı.

ABD, BRUNSON'UN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN MÜCADELE VERİYOR

Bu ay Kuzey Kore'deki 3 ABD'li rehinenin serbest bırakılmasını sağlamış olan Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Evanjelik tarikatından olduğundan özellikle serbest kalmasını istediği Brunson için de mücadele ettiğini dile getirdi.

"CASUS DİYORLAR, AMA DEĞİL"

"Bizim rahip Brunson'ımız var, harika bir Hıristiyan rahip, Türkiye'de bulunuyor. Uzun zamandır orada. Onun bir casus olduğunu söylüyorlar, ama o casus değil" diye konuşan Trump şöyle devam etti:

"BİR NOKTADA SİZE YARDIM EDECEĞİZ"

"Rahip Brunson, umarım bizi duyabiliyorsunuz, bir noktada size yardım edeceğiz. Bunun üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. O uzun zamandır orada ve kendisi tümüyle masum bir adam. Hep birlikte çalışacağız ve bırakılması için çalışmaktayız. O zor zamanlar geçiriyor."

"TÜRKİYE'DEKİLERLE BU KONUDA BİR ŞEY YAPILMASI İÇİN KONUŞUYORUZ"

ABD Başkanı "Türkiye'de yargılanması devam ediyor, ama yargı süreci de pek yargı süreci değil. Ve Türkiye'dekilerle bu konuda bir şey yapılması için konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

"O CASUS İSE BEN ONDAN DA CASUSUM"

Geçen haftalarda Trump, Brunson hakkında "O casus ise ben ondan da casusum" diye tweetlemişti.

İzmir'de yargılanan rahip için 35 yıl hapis isteniyor.

Kaynak: haberinburada