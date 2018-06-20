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TRUMP'IN YAPTIKLARINI ANLATIRKEN CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU


Trump'ın yaptıklarını anlatırken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Tarih : 20 Haziran 2018, 22:10
Puan Ver : Trump'ın Yaptıklarını Anlatırken Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğuldu(10/10)6

ABD'de MSNBC kanalının sunucusu Rachel Maddow, Texas'ta ailelerinden zorla ayrılarak mülteci kamplarına yerleştirilen çocuklarla ilgili haberi sunarken gözyaşlarına boğuldu.

SUNUCU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

ABD'de Donald Trump'ın göçmen politikalarıyla ilgili haberi canlı yayında okuyan ünlü sunucu Rachel Maddow, göçmenlerin gördüğü muamele karşısında gözyaşlarına boğuldu.

"ANNE VE BABALARINDAN ZORLA AYRILAN ÇOCUKLAR MÜLTECİ KAMPINA GÖNDERİLİYOR"

Daha sonra Twitter hesabından canlı yayında ağladığı için özür dileyen Maddow'a izleyicilerden destek geldi. Associated Press haber ajansının hazırladığı haberi canlı yayında okumaya çalışan Maddow şu cümleleri söylüyordu.

"Trump yönetimi yetkilileri, anne ve babalarından zorla ayrılan bebekleri ve diğer çocukları, Güney Texas'ta en az 3 mülteci kampına gönderiyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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