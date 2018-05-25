TRUMP'IN RESTİNE RAĞMEN KİM JONG-UN ISRARLI: GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ
Trump'ın tarihi zirveyi iptal etmesiyle gözlerin çevrildiği Kuzey Kore'den ilk tepki geldi. Pyongyang yönetimi, Kim Jong-un'un Trump'la her zaman ve her şekilde görüşmeyi arzu ettiğini duyurdu.
Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan zirveyi iptal etmesinin ardından, hala "ne zaman ve ne şekilde olursa" görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.
BİR İLK GERÇEKLEŞECEKTİ
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan Trum'ın kararının "çok üzücü" olduğunu söyledi. Trump, zirveyi Kuzey Kore'nin gösterdiği "açık düşmanlık" nedeniyle iptal ettiğini söylemişti. Zirve, görevdeki bir ABD Başkanı'nın bir Kuzey Kore lideriyle buluşacağı ilk görüşme olacaktı.
NÜKLEER SİLAHLAR MASAYA YATIRILACAKTI
12 Haziran'da Singapur'da yapılması öngörülen görüşmenin detayları net değildi, ancak Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve gerilimin azaltılmasına odaklanılması bekleniyordu.
NÜKLEER SİLAH DENEME TESİSİ YIKILDI
Trump'ın görüşmeyi iptal kararından saatler önce, Kuzey Kore ülkenin tek nükleer silah deneme tesisini yıkma vaadinin yerine getirildiğini açıklamıştı.
Trump, iptal kararını Kim Jong un'a hitaben yazılan bir mektupla açıklamıştı. Daha sonra da ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Kuzey Kore'de "büyük bir iyi niyet eksikliği" olduğunu söyledi.
'Kuzey Korelilere bizi ekti' Yetkili, Pyonyang'ın verdiği bir dizi sözü tutmadığını ve zirve öncesi Beyaz Saray'ın Kuzey Koreli diplomatlarla görüşmek için gittiği Singapur'da gönderdiği yetkiliyle görüşmeye gelmediğin söyledi.
Yetkili "Kuzey Koreliler gelmedi. bizi ektiler" dedi.
Trump Kim'e hitaben yazdığı mektupta, 12 görüşmeyi Kuzey Kore'nin son açıklamasında yer alan "öfkeli ve düşmanca ifadeler" nedeniyle iptal ettiğini belirtti.
Kuzey Kore'ye yönelik "maksimum baskının" devam edeceğini belirten Trump, "ABD'nin güvenliğini asla tehlikeye atmayacağız" dedi.
Trump, Kim'e hem kendisi hem de halkı için doğru olanı yapması çağrısında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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