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Trump'ın ortağı Bodrum'da evleniyor! Düğün için 5 milyon dolar harcadı

TRUMP'IN ORTAĞI BODRUM'DA EVLENİYOR! DÜĞÜN İÇİN 5 MİLYON DOLAR HARCADI

Hindistan'ın en ünlü işadamlarından olan Jr. Trump'ın ortağı Basant Bansal, oğlunun düğünü için Muğla'nın Bodrum ilçesini tercih etti. 4 gün sürecek düğün için 5 milyon dolar harcandı.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 22:40
Puan Ver : Trump'ın Ortağı Bodrum'da Evleniyor! Düğün İçin 5 Milyon Dolar Harcadı(7/10)3

Hindistan'ın en ünlü işadamlarından biri olan ünlü gayrimenkul şirketi M3M Group'un Başkanı ve Jr. Trump'ın ortağı Basant Bansal oğlunun düğünü için Muğla'nın Bodrum ilçesini tercih etti. 4 gün 4 gece sürecek olan düğün için Bodrum'a gelen Bansal'ın 5 milyon dolar harcadığı ve yakınlarının konaklaması için 2 Deluxe otel kapattığı öğrenildi. Düğüne katılacak olan 400 davetli Bodrum'a 3 uçak ve 15 özel jetle geldi.

DÜĞÜN İÇİN 5 MİLYON DOLAR HARCADI

Hindistan'ın önemli iş adamlarından gayrimenkul şirketi M3M Group'un başkanı ve Jr. Trump'un ortağı Basant Bansal'ın oğlu Pıyush Bansal Bodrum'da dünya evine girecek. İş adamının ailesi ve yakınları Bodrum Havaalanına 3 uçak ve 15'e yakın özel jetle geldi. Yakınları ve ailesinin konaklaması için Bodrum'un en büyük 2 Deluxe otelini kapatan Kansal'ın 4 gün sürecek olan düğün için yaklaşık 5 milyon dolar harcadığı öğrenildi.

KINA İÇİN ADA KAPATTILAR

Pıyush Bansal ve Divya Aggarwal çiftinin geleneksel Mehendi ve Kına töreni için Rixos Premium Bodrum'un özel adasını kapattıkları öğrenildi. İlk gün Bollywood yıldızlarının da katılacağı kokteyille başlayan düğünün 2'inci günün de gündüz etkinlikleri ve akşam kokteyille sürecek. Düğünün 3'üncü gününde Kına töreni ve Mehendi töreni yapılacak. Organizasyon 4'üncü gününde geleneksel Hint düğünü ile sona erecek.

BAVULLAR NAKLİYE ARAÇLARIYLA TAŞINDI

3 uçak ve 15 özel jetle Bodrum'a gelen Bansal ailesi ve Aggarwal ailesinin valizleri nakliye araçları ile taşındı. Otellerde yapılacak organizasyonlar için ise Türkiye genelinden takviye elemanlar getirtildi. 400 davetlinin ulaşımı için ise 60 araç kiralandığı öğrenildi.

HAZIRLIKLAR 2 AY SÜRDÜ

Bodrum by Paramount Hotels Ceosu Geylan Dursunoğlu organizasyon için 2 aydır hazırlandıklarını belirterek "Düğünümüz ayın 9'undan 13'üne kadar 4 gün 4 gece sürecek. Türkiye Hint düğünleri konusunda en gözde ülkelerden biri oldu. Havaalanına 3 özel uçak ve yaklaşık 15 özel jetle geldiler. Kendilerini Türk kültürüne uygun şekilde karşıladık. Otelimizi ve Deluxe bir oteli komple kapattılar" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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