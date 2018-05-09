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Trump'ın kararından sonra İsrail, İran üssünü vurdu: 15 asker öldü

TRUMP'IN KARARINDAN SONRA İSRAİL, İRAN ÜSSÜNÜ VURDU: 15 ASKER ÖLDÜ

Amerikan Başkanı Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İsrail, Şam'da İran'a ait askeri üsse saldırdı. Saldırıda 8'i İran askeri 15 kişinin öldüğü öğrenildi.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 17:40
Puan Ver : Trump'ın Kararından Sonra İsrail, İran Üssünü Vurdu: 15 Asker Öldü(9/10)5

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde bulunan İran'a ait askeri karargahlarda dün gece şiddetli patlamalar meydana geldi. Rejim kaynakları saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini iddia etmişti. Olayın perde arkası ise bugün ortaya çıktı.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Şam'ın güneyindeki İran'a ait askeri tesislere düzenlediği saldırıda 8'i İran askeri 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TRUMP'IN KARARINDAN SONRA SALDIRI

Dün akşam Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından İsrail, Suriye'deki bazı hedeflere saldırı düzenlemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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