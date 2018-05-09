TRUMP'IN İRAN NÜKLEER ANLAŞMASINDAN ÇEKİLME KARARINA OBAMA'DAN TEPKİ: CİDDİ BİR HATA
İran'la 2015 yılında nükleer anlaşmayı imzalayan Obama, ABD'nin anlaşmadan ayrılma kararına tepki göstererek "Ciddi bir hatadır." dedi.
ABD'nin eski Başkanı ve İran'la 2015 yılında nükleer anlaşmayı imzalayan Barack Obama, ABD'nin anlaşmadan ayrılma kararına tepki göstererek "İran'ın herhangi bir şekilde ihlal etmediği nükleer anlaşmayı riske atma kararı ciddi bir hatadır." ifadelerini kullandı.
"TRUMP'IN İRAN KARARI YANLIŞ"
Obama, yazılı açıklama yaparak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran kararının yanlış olduğunu savundu.
Barack Obama, 2015'te kendisinin imza koyduğu nükleer anlaşmanın hem ABD'yi hem de dünyayı "nükleer silahlara sahip bir İran'dan koruduğunu" ifade ederek altı maddeyle anlaşmanın sağlam temellere oturduğunu belirtti.
"CİDDİ BİR HATADIR"
Obama, "İran'ın herhangi bir şekilde ihlal etmediği nükleer anlaşmayı riske atma kararı ciddi bir hatadır. İran'la nükleer anlaşma olmaksızın ABD, nükleer silahlara sahip bir İran ile Ortadoğu'da başka bir savaş arasında tercih yapmak durumunda kalabilir." değerlendirmesinde bulundu.
İran'ın nükleer anlaşma kurallarını ihlal ettiğini gösteren bir delilin olmadığını savunan Obama, "Bu sebeple bugün yapılan duyuru yanlış yönlendirilmiş bir açıklamadır. Nükleer anlaşmadan çekilmek Amerika'nın en yakın müttefiklerine sırtını dönmesi demektir." yorumunda bulundu.
Kaynak: haberinburada
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