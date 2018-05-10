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Trump'ın İran kararının ardından Erdoğan'dan kritik görüşme!

TRUMP'IN İRAN KARARININ ARDINDAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME!

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 16:20
Puan Ver : Trump'ın İran Kararının Ardından Erdoğan'dan Kritik Görüşme!(5/10)1

Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLME KARARI ELE ALINDI

Görüşmede, ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı.

ABD'nin anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Ortak Eylem Planı'nın korunmasından yana olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, ikili ekonomik ilişkileri geliştirme konusuna da değindikleri kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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