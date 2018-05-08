TRUMP'IN İRAN KARARINA İLK TEPKİLER! SADECE İKİ ÜLKE DESTEK VERDİ
Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından dünyadan tepki sesleri gelirken İsrail ve Suudi Arabistan'dan destek geldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından dünyadan tepki sesleri gelirken İsrail ve Suudi Arabistan'dan destek geldi.
"NÜKLEER ANLAŞMAYI KORUYACAĞIZ"
AB'den gelen ilk değerlendirmede, Trump'ın kararının endişe verici olduğu belirtilirken, 'Uluslararası toplum olarak nükleer anlaşmayı koruyacağız' ifadeleri kullanıldı.
"FRANSA, İNGİLTERE VE ALMANYA KARARDAN DOLAYI ÜZÜNTÜ DUYUYOR"
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa, İngiltere ve Almanya Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararından dolayı üzüntü duyuyor." dedi.
"ABD HİÇBİR ZAMAN SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİ"
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada," ABD hiçbir zaman sorumluluklarını yerine getirmemiştir. İran anlaşmanın bütün maddelerine uymuştur." ifadelerini kullandı.
"TRUMP, DOĞRU VE CESUR BİR KARAR ALDI"
İsrail Başbakanı Netanyahu, "Trump, doğru ve cesur bir karar aldı.Trump'ın kararını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN ABD'YE DESTEK
Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın kararına destek verdiklerinin altı çizildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Mayıs Ayında Kar Sürprizi! Yağmurla Uyuyup Karla Uyandılar
- 5 Yaşındaki Minik, Sokakta Oynarken Kaybolup Çarşıya Kadar Geldi
- Talihsiz Gelin Ve Damat Kamerada! Düğün Yerine Karakola Gittiler
- Erdoğan'dan İngiliz İş Adamlarına Çağrı: Türkiye'den Konut Alın
- Son Dakika! Bahçeli Af Konusunda Kararlı: Sözümüzün Arkasındayız
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar