TRUMP'IN GÖÇMEN KARARINI PROTESTO EDEN ÜNLÜ AKTRİS SARANDON, 600 KADINLA GÖZALTINA ALINDI
ABD Başkanı Trump'ın göçmen çocuklarını ailelerinden ayıran kararını protesto eden 600 kadın gözaltına alındı. ABD'li ünlü aktris Susan Sarandon'da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
ABD Başkanı Trump'ın göçmen çocuklarını ailelerinden ayıran kararını protesto eden 600 kadın gözaltına alındı. ABD'li ünlü aktris Susan Sarandon'da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
SUSAN SARANDON GÖZALTINA ALINDI
ABD'nin başkenti Washington'ta Senato binası önünde göçmenlere destek için yapılan oturma eylemine katılan ünlü aktris Susan Sarandon gözaltına alındığını duyurdu.
Susan Sarandon hakkındaki gözaltı kararını Twitter hesabından duyurdu.
Sarandon mesajında "Gözaltına alındım. Güçlü kalın. Mücadeleye devam. #Kadınlarbaşkaldırın" dedi.
600 KADIN YASADIŞI GÖSTERİ YAPMAKLA SUÇLANIYOR
Washington polisi, gözaltına alınan 600 kişinin "yasadışı gösteri düzenlemek" ile suçlandığını açıkladı.
Cumartesi günü Washington'da yeni protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor.
Suzan Sarandon'ın da aralarında bulunduğu göstericiler, ABD hükümetinin ülkenin güneyindeki sınır kapılarında çocukları ailelerinden ayıran göçmen politikasını protesto ediyorlardı.
Trump yönetiminin politikalarını "acımasız" olarak nitelendiren Demokrat kongre üyesi Pramile Jayapal da gözaltına alınanlar arasında.
MELENİA TRUMP'A DA CEVAP VERDİLER
Gösterinin görüntülerinde kadınlar "Umurumuzda" diye bağırırken görülüyor.
Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yanıt niteliğinde.
Melina Trump, sırtında "Gerçekten umurumda değil. Senin umurunda mı?" yazılı bir ceket giyerek Teksas'ta bir çocuk merkezini ziyaret etmişti.
MELENİA TRUMP'IN CEKETİ TEPKİ ÇEKTİ
Melinia Trump'ın ceketinin arkasında "Gerçekten umrumda değil. Senin?" yazıyordu.
Washington'daki gösteride ise "Aileler birbirine aittir" yazılı pankartlar taşındı.
ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta yoğun kamuoyu baskısı sonrası ailelerin göç merkezlerinde birlikte kalacağı sözü vermişti.
Ancak Trump yönetimi Mayıs ve Haziran aylarında ailelerinden ayrılan 2 bin 342 çocukla ilgili olarak harekete geçmediği gerekçesiyle eleştiriliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İçinde Hayat Olabilecek İki Gezegen Keşfedildi!
- Erdoğan, Chp'nin İstifasını İstediği Süleyman Soylu İçin Yanındayım Mesajı Verdi
- Chp'li Şener: Süleyman Soylu Göze Girmek İçin Demeçler Veriyor
- Yavru Yunusu, Çıplak Elle Yakalayıp Hayata Döndüren 'kırkpınar Ağası' Takdir Topladı
- Patrondan Çalışanlara Yıl Dönümü Hediyesi! Kişi Başına 16 Bin Lira Dağıttı
EKONOMİ HABERLERİ
- Alibaba'dan Türk Alışveriş Sitesine Dev Yatırım
- Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Evini Kiraya Verdi, Döndüğünde Gördüğü Manzara Karşısında Ağzı Açık Kaldı
- 2 Binden Fazla Asılsız İhbarda Bulunmaktan Suçlu Bulunan İsrailli Genç Cezasını Bekliyor
- Çin'de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
- Kanada'da 24 Eşi Ve 149 Çocuğu Olan 61 Yaşındaki Piskoposa, Çok Eşli Evlilik Yaptığı Gerekçesiyle Mahkeme 6 Ay Ev Hapsi Verdi
- Komşularıyla Arazi Anlaşmazlığı Yaşayan Hayırsız Evlat, Annesini Traktörün Önüne Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar