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Trump'ın Göçmen Kararını Protesto Eden Ünlü Aktris Sarandon, 600 Kadınla Gözaltına Alındı
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Trump'ın Göçmen Kararını Protesto Eden Ünlü Aktris Sarandon, 600 Kadınla Gözaltına Alındı

TRUMP'IN GÖÇMEN KARARINI PROTESTO EDEN ÜNLÜ AKTRİS SARANDON, 600 KADINLA GÖZALTINA ALINDI

ABD Başkanı Trump'ın göçmen çocuklarını ailelerinden ayıran kararını protesto eden 600 kadın gözaltına alındı. ABD'li ünlü aktris Susan Sarandon'da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Tarih : 29 Haziran 2018, 20:10
Puan Ver : Trump'ın Göçmen Kararını Protesto Eden Ünlü Aktris Sarandon, 600 Kadınla Gözaltına Alındı(5/10)1

ABD Başkanı Trump'ın göçmen çocuklarını ailelerinden ayıran kararını protesto eden 600 kadın gözaltına alındı. ABD'li ünlü aktris Susan Sarandon'da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

SUSAN SARANDON GÖZALTINA ALINDI

ABD'nin başkenti Washington'ta Senato binası önünde göçmenlere destek için yapılan oturma eylemine katılan ünlü aktris Susan Sarandon gözaltına alındığını duyurdu.

Susan Sarandon hakkındaki gözaltı kararını Twitter hesabından duyurdu.

Sarandon mesajında "Gözaltına alındım. Güçlü kalın. Mücadeleye devam. #Kadınlarbaşkaldırın" dedi.

600 KADIN YASADIŞI GÖSTERİ YAPMAKLA SUÇLANIYOR

Washington polisi, gözaltına alınan 600 kişinin "yasadışı gösteri düzenlemek" ile suçlandığını açıkladı.

Cumartesi günü Washington'da yeni protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor.

Suzan Sarandon'ın da aralarında bulunduğu göstericiler, ABD hükümetinin ülkenin güneyindeki sınır kapılarında çocukları ailelerinden ayıran göçmen politikasını protesto ediyorlardı.

Trump yönetiminin politikalarını "acımasız" olarak nitelendiren Demokrat kongre üyesi Pramile Jayapal da gözaltına alınanlar arasında.

MELENİA TRUMP'A DA CEVAP VERDİLER

Gösterinin görüntülerinde kadınlar "Umurumuzda" diye bağırırken görülüyor.

Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yanıt niteliğinde.

Melina Trump, sırtında "Gerçekten umurumda değil. Senin umurunda mı?" yazılı bir ceket giyerek Teksas'ta bir çocuk merkezini ziyaret etmişti.

MELENİA TRUMP'IN CEKETİ TEPKİ ÇEKTİ

Melinia Trump'ın ceketinin arkasında "Gerçekten umrumda değil. Senin?" yazıyordu.

Washington'daki gösteride ise "Aileler birbirine aittir" yazılı pankartlar taşındı.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta yoğun kamuoyu baskısı sonrası ailelerin göç merkezlerinde birlikte kalacağı sözü vermişti.

Ancak Trump yönetimi Mayıs ve Haziran aylarında ailelerinden ayrılan 2 bin 342 çocukla ilgili olarak harekete geçmediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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