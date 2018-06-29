TRUMP'DAN ERDOĞAN'A F-35 GARANTİSİ: GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIM
ABD Başbakanı Trump, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde F-35'lerin teslimi konusunda garanti verdi. Trump, ''Gerekli adımı atacağım'' dedi.
ABD Başbakanı Trump, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde F-35'lerin teslimi konusunda garanti verdi. Trump, "Gerekli adımı atacağım" dedi.
TRUMP TELEFONDA GARANTİ VERDİ
ABD Başkanı Trump ile Erdoğan arasında geçen F-35 konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aktardı. Çavuşoğlu, ABD Kongresindeki F-35 savaş uçağı satışı sorununa ilişkin,"ABD Başkanı Trump bu konuda gerekli adımları atacağını Cumhurbaşkanımıza söyledi."dedi.
Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelere değinen Çavuşoğlu, "Bu ihlallerde Rusya'nın sorumluluğu var, İran'ın sorumluluğu var, ayrıca ABD'nin sorumluluğu da var." diye konuştu.
Astana'daki çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasına güney bölgesini de eklediklerini ve birlikte hareket etme kararı aldıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, rejimin garantörünün İran ve Rusya, muhalefetin garantörünün ise Türkiye olduğunu anlattı.
Fakat daha sonra ABD ve Rusya'nın bu bölgeyle ilgili bir mutabakat sağladığını dile getiren Çavuşoğlu, anlaşmalarına göre bir tarafta muhalefet, diğer tarafta rejim olduğunu ifade etti.
"HERKESİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMESİ GEREKİLİ"
Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Şimdi rejim bu bölgeye saldırdı. Bu mutabakatı kim yaptı. ABD ve Rusya. Şimdi ikisinin de sorumluluğu var ve bunu durdurmaları gerekiyor. O zaman tüm anlaşmalar biterse siyasi çözümün, Cenevre'nin, Astana'nın, Soçi Zirvesinin sonuçlarının da bir anlamı ve önemi kalmaz. Bu sefer kaos devam eder. Dolayısıyla herkesin yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor. Biz bu konuda açıklamamızı zaten yaptık ama diğer taraftan ABD de burada sorumludur. Çünkü Rusya ile beraber bir mutabakata imza atmıştır ve bu ihlallerin durdurulması, gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. 'Anlaşma sağladık ama şimdi saldırı oldu, ben ne yapayım? Başınızın çaresine bakın' demek insani de değildir. Ve maalesef bu konuda bu ülkelere yönelik güveni de zedeliyor."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İran'da istikrarın bozulması kimsenin yararına değil, ABD'nin de yararına değil" duye konuştu.
ABD KONGRESİNDEKİ F-35 SAVAŞ UÇAĞI SATIŞI SORUNU
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Kongresindeki F-35 savaş uçağı satışı sorununa ilişkin "Trump bu konuda gerekli adımları atacağını Cumhurbaşkanımıza söyledi." dedi.
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Kaynak: haberinburada
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