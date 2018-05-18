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Trump'a ve ABD'ye kafa tutan lider, Diriliş hayranı çıktı

TRUMP'A VE ABD'YE KAFA TUTAN LİDER, DİRİLİŞ HAYRANI ÇIKTI

Sosyal medya hesabından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun börk şapkası taktığı fotoğrafları paylaşan Diriliş Ertuğrul yapımcısı "Bizi hayranlıkla takip ediyormuş" notunu düştü.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 14:10
Puan Ver : Trump'a Ve Abd'ye Kafa Tutan Lider, Diriliş Hayranı Çıktı(6/10)2

TRT ekranlarında reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

"HAYRANLIKLA TAKİP EDİYORMUŞ"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun börk şapkası taktığı fotoğrafları paylaşan Mehmet Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim" notunu düştü.

ÇOK SAYIDA YORUM VE BEĞENİ ALDI

Bozdağ'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

TRUMP'A KAFA TUTMUŞTU

Geçen Eylül ayında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda dünya liderlerine Venezuela'daki demokrasinin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmaları çağrısında bulunan ABD Başkanı Donald Trump'a sert tepki göstererek ABD Başkanını İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'e benzetmişti.

BM Genel Kuruluna katılmayan Maduro, Trump'ın açıklamalarını, "uluslararası siyasetin yeni Hitler'inden Venezuela halkına saldırganlık" şeklinde değerlendirmişti. "Kimse Venezuela'yı tehdit edemez ve kimse Venezuela'nın sahibi değil" diyen Maduro, Trump'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürmüştü.

İşte Mehmet Bozdağ'ın o paylaşımları;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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