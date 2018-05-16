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TRUMP'A KURŞUN GİBİ SÖZLER: BAŞKA DÜŞMANA İHTİYAÇ YOK!


Trump'a kurşun gibi sözler: Başka düşmana ihtiyaç yok!
Tarih : 16 Mayıs 2018, 23:50
Puan Ver : Trump'a Kurşun Gibi Sözler: Başka Düşmana İhtiyaç Yok!(10/10)6

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD yönetimini eleştirerek, "Donald Trump'ın son kararlarına bakılırsa akla gelen şu ki böyle dostlar oldukça düşmana ihtiyaç duymayız." dedi.

BASININ SORULARINI YANITLADI

Tusk, Sofya'da 28 AB üyesi ülkenin liderlerini bir araya getirecek gayriresmi akşam yemeği toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

"BAŞKA DÜŞMANA İHTİYAÇ DUYMAYIZ"

AB ülkelerinin, ABD'nin son dönem izlediği politikalar karşısında "birlik" içinde olması gerektiğini vurgulayan Tusk, "Çin'in yükselişi ve Rusya'nın izlediği saldırgan politikalara yeni bir fenomen daha eklendi, ABD yönetiminin kaprisleri. Donald Trump'ın son kararlarına bakılırsa akla gelen şu ki böyle dostlar oldukça düşmana ihtiyaç duymayız." ifadesini kullandı.

"LİDERLERİN İRAN ANLAŞMASINA SADAKATLERİNİ TEYİT ETMESİNİ İSTİYORUM"

AB üyesi ülke liderlerinin ABD'nin ticaret ve İran politikasını ele alacaklarını belirten Tusk, "Liderlerin İran ile yapılan anlaşmaya sadık kalacaklarını teyit etmelerini istiyorum." ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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