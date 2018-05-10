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Trump'a Benzeyen Sarı Tırtıl Görenleri Şaşkına Çevirdi

TRUMP'A BENZEYEN SARI TIRTIL GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Amazonlar'da yaşayan sevimli tırtıl, ABD Başkanı Donald Trump'a benzetildi.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 15:50
Puan Ver : Trump'a Benzeyen Sarı Tırtıl Görenleri Şaşkına Çevirdi(7/10)3

Pek çok şovmenin ona benzemek için uğraştığı Donald Trump'a bu zamana kadar en çok benzeyen canlı ortaya çıktı.

ÇOK TEHLİKELİ

Vahşi yaşam fotoğrafçısı Jeff Cremer tarafından fark edilen bu canlı, dışarıdan sevimli gibi gözükse de oldukça korkutucu bir korunma mekanizmasına sahip. Üstündeki sarı tüylerin içinde yer alan dikenlere dokunursanız cildinize önce zehirli bir toskin bulaşıyor ve dayanılmaz bir ağrıya yol açıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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