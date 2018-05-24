ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı görüşmenin iptal olduğunu açıkladı.

"ÖFKELİ AÇIKLAMALAR YÜZÜNDEN"

Trump, Kim Jong-un'un son dönemde yaptığı düşmanca ve öfkeli açıklamalar yüzünden bu kararı aldığını belirtti. Fikrini değiştirmesi durumunda Kuzey Kore lideriyle bir gün görüşmeyi çok istediğini de sözlerine ekledi.

DIŞİŞLERİ BAKANI DA DUYURMUŞTU

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo da dün yaptığı açıklamada bu şartlarda görüşmenin mümkün olmadığını duyurmuştu.

Kaynak: haberinburada