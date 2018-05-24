TRUMP, KUZEY KORE LİDERİ İLE YAPACAĞI BULUŞMAYI İPTAL ETTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı görüşmenin iptal olduğunu açıkladı.
"ÖFKELİ AÇIKLAMALAR YÜZÜNDEN"
Trump, Kim Jong-un'un son dönemde yaptığı düşmanca ve öfkeli açıklamalar yüzünden bu kararı aldığını belirtti. Fikrini değiştirmesi durumunda Kuzey Kore lideriyle bir gün görüşmeyi çok istediğini de sözlerine ekledi.
DIŞİŞLERİ BAKANI DA DUYURMUŞTU
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo da dün yaptığı açıklamada bu şartlarda görüşmenin mümkün olmadığını duyurmuştu.
Kaynak: haberinburada
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