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TRUMP, KUZEY KORE LİDERİ İLE YAPACAĞI BULUŞMAYI İPTAL ETTİ


Trump, Kuzey Kore Lideri ile yapacağı buluşmayı iptal etti
Tarih : 24 Mayıs 2018, 18:00
Puan Ver : Trump, Kuzey Kore Lideri İle Yapacağı Buluşmayı İptal Etti(9/10)5

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı görüşmenin iptal olduğunu açıkladı.

"ÖFKELİ AÇIKLAMALAR YÜZÜNDEN"

Trump, Kim Jong-un'un son dönemde yaptığı düşmanca ve öfkeli açıklamalar yüzünden bu kararı aldığını belirtti. Fikrini değiştirmesi durumunda Kuzey Kore lideriyle bir gün görüşmeyi çok istediğini de sözlerine ekledi.

DIŞİŞLERİ BAKANI DA DUYURMUŞTU

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo da dün yaptığı açıklamada bu şartlarda görüşmenin mümkün olmadığını duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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