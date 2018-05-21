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Trump, Kim Jong-Un'a nükleer silahlar karşılığında güvence verdi

TRUMP, KİM JONG-UN'A NÜKLEER SİLAHLAR KARŞILIĞINDA GÜVENCE VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump nükleer silahlarını teslim etmesi durumunda Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a "koruma" sağlanacağını ima etti.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 01:00
Puan Ver : Trump, Kim Jong-Un'a Nükleer Silahlar Karşılığında Güvence Verdi(6/10)2

ABD, Japonya ve Güney Kore'nin anlaştığını ve en az iki nükleer füze taşıyabilen B-52'lerin artık zirve gerçekleşinceye kadar Kore Yarımadası üzerinde uçmayacağını duyurmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı.

TRUMP GÜVENCE VERDİ

Nükleer silahlarını teslim etmesi durumunda Kim'e "koruma" sağlanacağını ima eden Trump, "Kendisi çok güçlü korumalar alacak. Yapabileceği en iyi şey, bir anlaşma yapmaktır. Kendisi orada kalıp ülkesini yönetir ve ülkesi zengin olur." ifadelerini kullandı.

LİBYA MODELİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Kuzey Kore konusunda "Libya modeli" önermesiyle ilgili bir soruya da yanıt veren Trump, 2003 yılında dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un Libya ile yaptığı gibi bir nükleer anlaşmayı Pyongyang ile yapmak istemediğini kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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