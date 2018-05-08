ABD Başkanı Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurdu. Trump'ın açıklaması sırasında uluslararası ajanslar önemli bir gelişmeyi abonelerine servis etti.

İsrail, işgal altında tuttuğu Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nde siper kazmaya başladıklarını ve savunma sistemlerini de aktif hale getirdiğini açıkladı.

"SAVUNMA SİSTEMİ AKTİF HALE GETİRİLDİ"

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki İran güçlerinin olağan dışı hareketi tespit edilerek ordu güçleri alarm durumuna geçirildi ve Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde yer alan hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

İSRAİLLİ BAKAN ESAD'I TEHDİT ETMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz; Esad rejimini İran'la ilişkilerini son vermesi yönünde uyarmış ve Suriye'de İran'ı vurma sinyali vermişti.

İşte Yuval Steinitz'in sözleri:

Eğer Esed, İran'ın bize saldırmak için Suriye'yi askeri bir üs haline getirmesine izin verirse, bunun kendisinin sonu olacağını bilmeli. Bu onun rejiminin sonu olur. Eğer İran Suriye'yi bize saldırabileceği bir üs haline getirirse Esed devlet başkanı olamaz.

Kaynak: haberinburada