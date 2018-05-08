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Trump, İran Kararını Açıkladı, Dolar Yükselişe Geçti

TRUMP, İRAN KARARINI AÇIKLADI, DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

4.29 TL seviyelerinde seyreden dolar, ABD Başkanı Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmasının ardından, 4,30 seviyesinin üzerini gördü.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 19:50
Puan Ver : Trump, İran Kararını Açıkladı, Dolar Yükselişe Geçti(8/10)4

Gün içerisinde 4.30 TL seviyesini aşan, ardından da 4,29 seviyesine gerileyen dolar, ABD Başkanı Trump'ın İran'la nükleer anlaşmayı onaylamayacağını duyurması üzerine yeniden 4.30 TL seviyesinin üzerini gördü.

GÜN İÇERİSİNDE DOLAR 4.30 SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Türk Lirası'nda son dönemdeki sert değer kaybının ardından Merkez Bankası dün beklendiği üzere zorunlu karşılık düzenlemesi yaparak döviz likiditesini artırıcı bir adım atarken dolar/TL'de bu adıma verilen tepki sınırlı oldu. Dolar kuru, 4,30 lira tarihi zirvesini yeniledi.

TRUMP'IN KARARININ ARDINDAN DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Akşam saatlerinde aşağı yönlü hareket seyri gösteren ve 4.29 lira seviyelerine inen dolar, ABD Başkanı Trump'ın kararının ardından yeniden 4,30 lira seviyesine yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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