TRUMP İLE KİM TARİHİ ZİRVEDE BULUŞTU: İLİŞKİLER HARİKA
Donald Trump, Kim Jong-un ile Singapur'daki tarihi zirvede baş başa görüştü. Görüşme 38 dakika sürdü ve taraflar "ilişkiler harika" yorumunu yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'daki tarihi zirvede yaptığı baş başa görüşmesini, "Zirve çok çok iyi gidiyor; (iki ülke arasındaki) ilişki harika." sözleriyle nitelendirdi.
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de 38 dakika süren baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
Trump ile Kim'e sadece birer tercümanın eşlik ettiği buluşmanın ardından heyetler arası görüşmenin yapılacağı odaya geçerken iki lider basın mensuplarının yoğun sorularıyla karşılaştı.
"ZİRVE ÇOK İYİ GİDİYOR"
Görüşmeye ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, Kim ile görüşmesini, "Zirve çok çok iyi gidiyor; (iki ülke arasındaki) ilişki harika." ifadesiyle tanımladı.
Trump ayrıca, bazı sorunların beraber çalışılarak çözüleceğini ve meselelerin birlikte ele alınacağını vurgulayarak, Kuzey Kore ile birlikte çalışmayı beklediklerini dile getirdi.
"BİLİM KURGU FİLMİNDEN BİR BÖLÜM OLDUĞU DÜŞÜNÜLECEK"
Kim ise tercümanı aracılığıyla, "Birçok insan bunun bir tür bilim kurgu filminden bölüm olduğunu düşünecek." dedi. Kim ayrıca, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılıp arındırılmayacağına ilişkin gazetecilerin ısrarlı sorularına ise herhangi bir cevap vermedi.
HEYETLER 2 SAAT MASADA OTURDU
Heyetler arası görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü ve ABD adına Trump'ın dışında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yer aldığı bildirildi.
Daha sonra ABD ve Kuzey Kore heyetleri çalışma yemeğine geçti. Yemeğe ise ABD heyetine Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD'nin Filipinler Büyükelçisi Sung Kim ve Ulusal Güvenlik Konseyi Asya Direktörü Matt Pottinger'in de katıldığı belirtildi.
TRUMP'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Zirvenin sonunda Trump'ın Singapur'dan ayrılmadan önce basın mensuplarının karşısına çıkması ve bir değerlendirme yapması bekleniyor.
Geçen hafta Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Abe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Kuzey Kore ile bu sürecin tek bir görüşmede biteceğini sanmıyorum, muhtemelen birkaç görüşme olabilir. Kuzey Kore ile ilişkilerimizin normalleştiğini görmek isteriz. Eğer işler iyi giderse Kim Jong-un'u ABD'yi ziyaret etmesi için davet edebilirim. Belki de ziyarete Beyaz Saray'dan başlar." değerlendirmesini yapmıştı.
Kaynak: haberinburada
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