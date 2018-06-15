TRUMP, ÇİN İLE TİCARET SAVAŞININ FİTİLİNİ ATEŞLEDİ!
ABD Başkanı Trump, 50 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 25 gümrük vergisini onayladı. Misillemede bulunması beklenen Pekin yönetimi, Trump'ın kendilerine ticaret savaşı açtığını duyurdu.
TRUMP TİCARET SAVAŞININ FİTİLİNİ ATEŞLEDİ
ABD Başkanı Trump'ın onayladığı yüzde 25 gümrük vergisi, endüstriyel olarak önemli teknolojik cihazları kapsayacak.
ABD Başkanı Donald Trump, 50 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 25 gümrük vergisini, "fikri mülkiyet hırsızlığı" iddialarına tepki olarak onayladı.
Trump'ın bu hamlesi dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki kıvılcımları ateşlerken, Çin'den yapılan açıklamada gümrük vergilerine karşılık verileceği duyuruldu.
ÇİN KARŞILIK VERMEYE HAZIRLANIYOR
Trump'ın yaptığı açıklamaya göre, yeni gümrük vergileri endüstriyel olarak önemli teknolojik cihazları kapsayacak.
Çin'in karşılık olarak kendi gümrük vergilerini artırması beklenirken, Trump, Beyaz Saray'ın Çin'e toprak ürünleri ve farklı mallarda ek gümrük vergileri de uygulayabileceğini belirtti.
ABD Ticaret Bakanlığından bir yetkilinin açıklamasına göre, ABD ilk olarak 818 ayrı ürün için 34 milyar dolarlık bir vergilendirme yaptıktan sonra 284 farklı ürün için de 16 milyar dolarlık bir vewrgilendirme yapacak.
ABD Başkanı Trump'ın kararları Çin, Kanada ve Meksika gibi ABD'nin büyük ticaret partnerleriyle ilişkilerini kötü bir duruma soktu.
Kaynak: haberinburada
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