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Trt'de Aramayın! Bu Akşamki Milli Maçın Kanalı Belli Oldu
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TRT'de aramayın! Bu akşamki milli maçın kanalı belli oldu

TRT'DE ARAMAYIN! BU AKŞAMKİ MİLLİ MAÇIN KANALI BELLİ OLDU

A Milli Takımımızın İran ile yapacağı özel karşılaşma, bu akşam 21.15'te S Sport'tan yayınlanacak.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 17:40
Puan Ver : Trt'de Aramayın! Bu Akşamki Milli Maçın Kanalı Belli Oldu(6/10)2

A Milli Takımımız İran ile bu akşam yapacağı özel karşılaşma İstanbul'da oynanacak. A Milli Futbol Takımı İstanbul'da ağırlayacağı İran ile 44 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki ekip son olarak 20 Ocak 1974'te Pakistan'ın Karaçi şehrinde oynanan Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Kupası'nda mücadele etmişti. Türkiye, rekabetteki son maçı Sinan Alayoğlu'nun attığı golle kazanmıştı.

MAÇ SSPORT'TAN YAYINLANACAK

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki Türkiye-İran hazırlık müsabakası, bu akşam saat 21.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Serkan, Şener, M.Topal, Çağlar, Hasan Ali, Cengiz, Mahmut, Okay, Oğuzhan, Yusuf, Cenk

İran: Beiranvand, Rezaeian, Gholizadeh, Khanzadeh, Pouraliganji, Ezatolahi, Ansarifard, Shojaei, Torabi, Jahanbakhsh, Ghoddos

MAÇI ÖZBEK HAKEM YÖNETECEK

Müsabakada Özbekistan Futbol Federasyonundan Valentin Kovalenko düdük çalacak. Kovalenko'nun yardımcılıklarını Ruslan Serazitdinov ve Alisher Usmanov yapacak, dördüncü hakem ise Hüseyin Göçek olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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