TRT, FIFA DÜNYA KUPASINI 4K KALİTESİYLE YAYINLAYACAK
FIFA 2018 Dünya Kupasında oynanacak 64 maç TRT'den 4K olarak yayınlanacak.
Rusya'da düzenlenecek FIFA 2018 Dünya Kupasını futbolseverler, TRT ekranlarından takip edecek.
4K KALİTESİYLE YAYIN YAPILACAK
14 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasından yaşanacak olan dev heyecan 4K (UHD) kalitesiyle TRT4K ve HD kalitesiyle de TRT1 ile TRTSPOR'dan yayınlanacak.
32 ülkenin mücadele edeceği turnuva tam 64 maça sahne olacak.
Kaynak: haberinburada
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