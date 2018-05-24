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Trt, Fıfa Dünya Kupasını 4K Kalitesiyle Yayınlayacak
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TRT, FIFA Dünya Kupasını 4K Kalitesiyle Yayınlayacak

TRT, FIFA DÜNYA KUPASINI 4K KALİTESİYLE YAYINLAYACAK

FIFA 2018 Dünya Kupasında oynanacak 64 maç TRT'den 4K olarak yayınlanacak.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 17:20
Puan Ver : Trt, Fıfa Dünya Kupasını 4K Kalitesiyle Yayınlayacak(8/10)4

Rusya'da düzenlenecek FIFA 2018 Dünya Kupasını futbolseverler, TRT ekranlarından takip edecek.

4K KALİTESİYLE YAYIN YAPILACAK

14 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasından yaşanacak olan dev heyecan 4K (UHD) kalitesiyle TRT4K ve HD kalitesiyle de TRT1 ile TRTSPOR'dan yayınlanacak.

32 ülkenin mücadele edeceği turnuva tam 64 maça sahne olacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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