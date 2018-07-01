Trabzonspor'da golcü futbolcu Burak Yılmaz takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili kararını açıkladı.

Golcü futbolcu dün Trabzon'a gidip sağlık kontrolünden geçti. Burak burada kendisiyle fotoğraf çektiren bir taraftara "Kalıyorum" dedi.

Ünal Karaman, Burak'la henüz yüz yüze görüşmediklerini belirtip "Burak bu kulübün bir parçası ve değeri. Kısa sürede görüşme yapacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: haberinburada