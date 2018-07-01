TRANSFERİ KONUŞULAN BURAK'IN KADERİ BELLİ OLDU
Trabzonspor'dan ayrılacağı gündeme gelen Burak Yılmaz, kendisiyle fotoğraf çektiren taraftara "Takımda kalıyorum." dedi.
Trabzonspor'da golcü futbolcu Burak Yılmaz takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili kararını açıkladı.
Golcü futbolcu dün Trabzon'a gidip sağlık kontrolünden geçti. Burak burada kendisiyle fotoğraf çektiren bir taraftara "Kalıyorum" dedi.
Ünal Karaman, Burak'la henüz yüz yüze görüşmediklerini belirtip "Burak bu kulübün bir parçası ve değeri. Kısa sürede görüşme yapacağız" ifadesini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sınava Yetişmeye Çalışırken Kaza Yaptılar!
- Otomobil, Kaldırımda Yürüyen 2 Kadını Biçti!
- Hollywood Yıldızları Dylan Mcdermott Ve Maggie Q, Bodrum'a Gelerek Halı Dokudu
- Sınavı Kötü Geçince, Okulda İntihara Kalkıştı!
- Kaybolduktan 7 Gün Sonra Cesedi Bulunan Müzisyen Metin Kor'un Ağabeyinden Dikkat Çeken Açıklama
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Batuhan Karadeniz'in Yeni Takımı Belli Oldu
- Dünya Kupası Son 16 Turunda Fransa İle Arjantin Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu
- Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Eljif Elmas, Teknik Direktör Phillip Cocu'nun Gözdesi Olacak
- Türk Asıllı Alman Futbolcu Serdar Taşçı, Spartak Moskova'dan Ayrıldı
- Akhisarspor'da Safet Susic Dönemi Resmen Başladı
DÜNYA HABERLERİ
- Hollandalı Liderden Haddini Aşan Türkiye Çıkışı!
- Uçuş Görevlisine Kafa Atan Saldırgan Adam Ortalığı Birbirine Kattı
- Ayakkabısına Kamera Koyan Röntgenci Sapığı, Patlayan Batarya Ele Verdi
- Brezilyalı Taraftarların Cinsiyetçi Tuzağına Düşen Rus Kadınlar, Aşırı Sağcıların Yeni Hedefi Oldu
- Pkk, Öcalan'ı Arap Kılığında Göstererek Bölge Halkını Yanına Çekmeye Çalışıyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar