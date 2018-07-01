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Transferi konuşulan Burak'ın kaderi belli oldu

TRANSFERİ KONUŞULAN BURAK'IN KADERİ BELLİ OLDU

Trabzonspor'dan ayrılacağı gündeme gelen Burak Yılmaz, kendisiyle fotoğraf çektiren taraftara "Takımda kalıyorum." dedi.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 14:30
Puan Ver : Transferi Konuşulan Burak'ın Kaderi Belli Oldu(5/10)1

Trabzonspor'da golcü futbolcu Burak Yılmaz takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili kararını açıkladı.

Golcü futbolcu dün Trabzon'a gidip sağlık kontrolünden geçti. Burak burada kendisiyle fotoğraf çektiren bir taraftara "Kalıyorum" dedi.

Ünal Karaman, Burak'la henüz yüz yüze görüşmediklerini belirtip "Burak bu kulübün bir parçası ve değeri. Kısa sürede görüşme yapacağız" ifadesini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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