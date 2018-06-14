Real Madrid, Manchester United'a dönmek isteyen Ronaldo'yu 100 milyon euroya satıp, PSG'den Neymar'ı 300 milyon euroya almanın hesaplarını yapıyor.

Şampiyonlar Ligi'ni üç kez üst üste kazanmayı başararak tarihe geçen Real Madrid, transfer döneminin en hızlı takımı olacak. Son yıllarda transfer konusunda hem Barcelona'nın hem de İngiliz takımlarının gölgesinde kaldı. Teknik direktör Zidane ile yolların ayrılmasından sonra Julen Lopetegui ile anlaşan eflatun- beyazlılar, Dünya Kupası'ndan sonra bombaları arka arkaya patlatacak. 2009 yılında 94 milyon euro'ya Manchester United'dan gelen Cristiano Ronaldo, vergi suçlaması nedeniyle İngiltere'ye dönmeyi çok istiyor.

100 MİLYON EUROYA DÖNÜYOR

Real formasıyla 438 resmi maçta, 450 gol atan ve 131 asist yapan 33 yaşındaki Ronaldo'nun 100 milyon euro karşılığında Old Trafford'a dönmesi bekleniyor.

2017 yazında 222 milyon euro'ya PSG'ye geçerek dünyanın en pahalı transferi olan Neymar, kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Real Madrid, 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız için 300 milyon euro'luk bir bedeli gözden çıkaracak.

DÜNYA KUPASI SONRASI ORTALI KARIŞACAK

Bu anlaşma Dünya Kupası'ndan sonra gerçekleşecek. PSG Başkanı El- Khelaifi'nin satmak istemediği Sambacı, başkana ayrılmak istediğini bizzat söyleyecek. Geçtiğimiz günlerde Neymar ile forma değişen R. Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, "Seni bize bekliyoruz" diyerek Brezilyalı yıldızı davet etmişti. Neymar'ın annesi de oğlunun Paris'te mutlu olmadığını söylemişti.

Kaynak: haberinburada