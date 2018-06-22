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Transfer Teklifleri Alan Beşiktaşlı Pepe: Takımdan Ayrılırım Ama Çin'e Gitmem
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Transfer Teklifleri Alan Beşiktaşlı Pepe: Takımdan Ayrılırım ama Çin'e Gitmem

TRANSFER TEKLİFLERİ ALAN BEŞİKTAŞLI PEPE: TAKIMDAN AYRILIRIM AMA ÇİN'E GİTMEM

Çin kulüplerinden yıllık 7,5 milyon euroluk teklif alan Beşiktaşlı Pepe, "Kulüp beni kadroda düşünmüyorsa ayrılırım ama para için Çin'e gitmeyeceğim." dedi.

Tarih : 22 Haziran 2018, 10:20
Puan Ver : Transfer Teklifleri Alan Beşiktaşlı Pepe: Takımdan Ayrılırım Ama Çin'e Gitmem(8/10)4

Beşiktaş'ın yıldız stoperi Pepe'ye Çin kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor.

Son olarak Portekizli savunmacıya yıllık 7,5 milyon euroluk bir teklif yapılırken, Beşiktaş'a da 14 milyon euro önerildi.

"KULÜP BENİ İSTEMİYORSA AYRILIRIM AMA ÇİN'E GİTMEYECEĞİM"

Fanatik'te yer alan habere göre yöneticiler, Dünya Kupası'nda bulunan Pepe ile iletişime geçerken, tecrübeli oyuncu şu şekilde cevap verdi:

"Kulüp beni kadroda düşünmüyorsa takımdan ayrılırım. Ancak para için kesinlikle Çin veya Arabistan'a gitmeyeceğim."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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