TRANSFER BOMBASI PATLADI! REAL MADRİD, LİVERPOOL'UN YILDIZIYLA ANLAŞTI
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in, Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Sadio Mane ile prensipte anlaştı.
Üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Real Madrid, forvet hattını önemli bir isimle güçlendirmek için harekete geçti.
PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI
France Football'un haberine göre İspanyol devi, Liverpool'da forma giyen Sadio Mane ile prensipte anlaşmaya vardı. Henüz Liverpool'la anlaşmayan Real Madrid bu transferi zamana yaymayı düşünse de, Galacticos'un bu yaz imza attıracağı ilk ismin Sadio Mane olacağı öğrenildi. Kaynak: HTSpor
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Yıldırım İsabet Eden Caminin Minaresi Yıkıldı! O Anlar Kamerada
- Erdoğan'ın Açıklamalarının Ardından Uber Araçları Hızla Elden Çıkarılıyor
- Kaçak İki Sevgilinin Güvenli Bir Ülkeye Gönderilinceye Kadar Türkiye'de Kalmalarına Karar Verildi
- Son Dakika... Hükümet'ten Kandil'e Operasyon Sinyali Verdi: Her An Her Şey Olabilir
- Ayvalık'taki Tekne Faciasında Kaybolan 2 Balıkçıyı Arama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor
EKONOMİ HABERLERİ
- Hükümetten Emeklileri Sevindirecek Müjde! Maaşlar Erken Ödenecek
- Yıllık İzin Kullanacaklar, Gidecekleri Mesafeye Göre Ek Yol İzni Alabilir
- Herkes Drone Ehliyetinin Peşine Düştü
- Mehmet Şimşek: Enflasyondaki Yükseliş Petrol Ve Kur Hareketlerinden Kaynaklanıyor
- Barcelona'yı Ali Koç Korkusu Sardı: Sponsorlukları Çekecek
SPOR HABERLERİ
- Bu Fotoğraftan Sonraki İlk Maçta Almanlar Tepki Yağdırdı
- Dış Basında Ali Koç Var: Zengin İş Adamı Fenerbahçe'nin Önderi Oldu
- Şansal Büyüka: Fenerbahçe Yarından İtibaren 50 Bin Kombine Satar
- Semih Şentürk'ten Ali Koç'a, Aziz Yıldırım Göndermeli Tebrik!
- Şansal Büyüka: Fenerbahçe Yarından İtibaren 50 Bin Kombine Satar!
DÜNYA HABERLERİ
- Çin'de Sınıfa Yılan Daldı, Öğrenciler Panik Halinde Kaçıştı
- Fuego Yanardağı Patlayınca Guatemala Cehennemi Yaşadı: 25 Ölü
- Hırsızlık İçin Elini Genç Kızın Göğsüne Elini Sokan Kadın Videoda Yakayı Ele Verdi
- Esad'tan Tarihe Geçecek Ziyaret! Kuzey Kore'de Başkan Kim İle Görüşecek
- İki Arkadaş Tren İstasyonunda Tartışmaya Başladı, Biri Diğerini Kalbinden Bıçakladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar