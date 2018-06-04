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Transfer bombası patladı! Real Madrid, Liverpool'un yıldızıyla anlaştı

TRANSFER BOMBASI PATLADI! REAL MADRİD, LİVERPOOL'UN YILDIZIYLA ANLAŞTI

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in, Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Sadio Mane ile prensipte anlaştı.

Tarih : 04 Haziran 2018, 21:40
Puan Ver : Transfer Bombası Patladı! Real Madrid, Liverpool'un Yıldızıyla Anlaştı(6/10)2

Üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Real Madrid, forvet hattını önemli bir isimle güçlendirmek için harekete geçti.

PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI

France Football'un haberine göre İspanyol devi, Liverpool'da forma giyen Sadio Mane ile prensipte anlaşmaya vardı. Henüz Liverpool'la anlaşmayan Real Madrid bu transferi zamana yaymayı düşünse de, Galacticos'un bu yaz imza attıracağı ilk ismin Sadio Mane olacağı öğrenildi. Kaynak: HTSpor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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