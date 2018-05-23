TRANSFER BİTİYOR! BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Beşiktaş'ın devre arasında Alanyaspor'dan 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Vagner Love ülkesinin takımlarından Flamengo'yla anlaşmak üzere.
Devre arasında Cenk Tosun'un yerine transfer edilen ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Vagner Love'ın Brezilya Serie A takımlarından Flamengo'yla anlaşmak üzere olduğu belirtildi.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Flamengo, 33 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'la görüşmelere başladı. Brezilya ekibinin Beşiktaş'a transfer için ne kadar bonservis önderdiğinin bilgisi ise verilmedi.
SÜPER LİGDE BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 3 GOL ATTI
Cenk Tosun'un ayrılmasından sonra, 2016/2017 sezonunun gol kralı olarak Beşiktaş'a gelen Vagne Love, beklentilerin altında bir performans sergilemiş, hatta birçok maçta ilk 11'e dahi girememişti. Love, Süper Ligde Siyah Beyazlı formayla 3 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı da 1 gol kaydetmişti.
Brezilya Serie A'da ilk 6 hafta sona ererken, Flamengo 11 puanla Atletico Mineiro'nun ardından 2. sırada bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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