Ulaştırma Bakanı Arslan, korsan taşımacılıktan kurtulmak ve bu konuda yanlış yapanların da yanlışlarını engellemek adına Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi'nin devreye alındığını belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan "Korsan taşımacılıktan kurtulmak ve bu konuda yanlış yapanların da yanlışlarını engellemek adına Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi çok önemli. Bununla ilgili yasal zemin oluşturuldu" dedi.

KORSAN TAŞIMACILIKTAN KURTULMAK İÇİN U-ETDS GELİYOR

Kara yolu taşımacılığa ilişkin geçen yıl başlattıkları çalışmaları daha iyi hale getireceklerini dile getiren Arslan, içerine sinmeyen kısımları yeniden ele alacaklarını vurguladı.

Arslan, sürekli gelişen ve değişen böylesine dinamik bir sektörde gelişmeleri takip ettiklerini kaydederek, 8 Ocak'ta yayınlanan Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği'nden bahsetti.

Bakan Arslan, "Korsan taşımacılıktan kurtulmak ve bu konuda yanlış yapanların da yanlışlarını engellemek adına Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi (U-ETDS) projesi çok önemli. Bununla ilgili yasal zemin oluşturuldu. Bunu kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz. Geçmişte olduğu gibi belki bundan şikayetçi olan arkadaşlar olacak ama sonunda görecekler ki sonunda sektör de kazanacak, ülkemiz de kazanacak." şeklinde konuştu.

Bu sistem sayesinde korsanla mücadele edileceğini dile getiren Arslan, sektörde haksız bir şekilde rekabet etmek isteyenlerin engelleneceğini aktardı.

"ÇALIŞMALAR BİTTİĞİNDE SÜRELER KISALACAK, HAYAT KONFORU ARTACAK"

Arslan, ulaşıma dair projelere devam edeceklerini belirterek, hiçbir büyük projenin durmayacağını, taşımacılığı rahatlatacaklarını söyledi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü sonrası otobüslerin yollarının uzadığına ilişkin eleştirilere ilişkin Arslan, trafik olmadan hızlı bir şekilde köprüden geçilmesi sayesinde şehir içindeki zaman ve yakıt kaybının olmadığını anlattı.

Arslan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun ilgili kısımları yapıldıktan sonra bu sürenin kısalacağını kaydederek, yaptıkları yeni yollar ve güzergahlarla birlikte otobüsçülere yeni seyahat ve taşımacılık koridorları açtıklarını aktardı.

Bakan Arslan, "Hiç şüphemiz olmasın şu anda devam eden çalışmalar bittiğinde gerçekten hem süreler kısalacak hem seyahat konforu artacak. Dolayısıylan yakıttan, zamandan tasarruf edilecek, karbondioksit salınımı azalacak." şeklinde konuştu.

Son 15 yılda ulaştırma projelerine yapılan aytırımlardan bahseden Arslan, "Son 15 yılda ulaştırma projelerine 474 milyar liralık yatırım yapmışız. Ulaştırma projelerinden kaynaklı yaptığımız tasarrufun yıllık miktarı 11 milyar dolar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada