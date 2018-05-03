TRAFİKTE SIKIŞAN OTOMOBİLİN KAPISINA ASLAN DAYANDI
Güney Afrika'da aslanın trafikte sıkışan kadının otomobilinin kapısını dişleriyle açmaya çalıştığı anların görüntüsü büyük ilgi çekti.
Güney Afrika'da çekilen görüntülerde dişleriyle arabanın kapısını açmaya çalışan isyankar bir aslan görüntülendi.
Kocasıyla birlikte yol alan 36 yaşındaki Bronwyn Hattingh tarafından çekilen görüntülerde, Hattingh'in arabanın kapısını açmaya çalışan aslandan korktuğu o anlar izleyenlerin büyük ilgisini çekti.
Kaynak: haberinburada
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