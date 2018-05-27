İsmail Kahraman: Meclis Başkanı Oldum Diye Kafam Boşalmadı!
Erzurum'da Kız Kaçırma Meselesi Yüzünden İki Aşiret Birbirine Girdi: 2'si Polis 17 Yaralı
Gazi Mahallesi'nde Silahlı Çatışma: 5 Yaralı!
20 Dakika Taş Gibi Yağdı, 6 Kişi Hastanelik Oldu!
İnce'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'na Kaybettim Ama Cumhurbaşkanı Olurum
Trafikte Gerginlik Yaşadığı Adama Balyozla Saldırdı
Bursa'yı Sel Vurdu, İstanbul Yolu Göle Döndü
Bangladeş'te Uyuşturucu Operasyonlarında Ölü Sayısı 70'i Geçti
Sonunda Resti Çekti: Gitmemi İstiyorsanız Paramı Verin
Süper Lig Ekibinden Salih Uçan Bombası!
Muhammed Salah'ı Sakatlayan Sergio Ramos'tan Skandal Sözler
3 Çocuk, Buldukları Tüfekle Oynarken 11 Yaşındaki Arkadaşını Vurdu
Türk Futbolunda Skandal Eksik Olmuyor! Antrenör Yan Hakemi Tokatladı
Karius'un Yediği Skandal Golle İlgili Şoke Eden Detay
Erdoğan'ın Minik Kıza Sorusu, Isparta Mitingine Damga Vurdu
Erdoğan Döviz Manipülasyonu Yapanlara Sert Çıktı: Kurla Falan Bizi Vuramazsınız
Beşiktaş Yusuf Şimşek'le Anlaştı
Muharrem İnce'nin Kanal İstanbul Vaadine Isparta'dan Yanıt Verdi
Onlarca Kadının Taciz Ve Tecavüz İle Suçladığı Weinstein 1 Milyon Dolar Kefaletle Serbest Kaldı
Beşiktaş Demba Ba Transferinde Mutlu Sona Ulaştı

Trafikte Gerginlik Yaşadığı Adama Balyozla Saldırdı

TRAFİKTE GERGİNLİK YAŞADIĞI ADAMA BALYOZLA SALDIRDI

ABD'de tartıştığı şoförün otomobiline balyozla saldıran, hızını alamayıp araçtan çıkan yaralı yolcuya da balyozla vuran adamın dehşet saçtığı anlar güvenli kameraları tarafından kaydedildi.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 19:20
Puan Ver : Trafikte Gerginlik Yaşadığı Adama Balyozla Saldırdı(8/10)4

ABD'nin Philadelphia eyaletinde öfkeli sürücü, takip ettiği aracı bir otoparkta sıkıştırdı. Aracından çıkardığı balyozla diğer otomobilin camlarını indiren adam, kendini dışarı atan yolcuya da balyozla saldırdı. O anlar otoparkın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trafikte  Gerginlik  Yaşadığı  Adama  Balyozla  Saldırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER