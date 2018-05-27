TRAFİKTE GERGİNLİK YAŞADIĞI ADAMA BALYOZLA SALDIRDI
ABD'de tartıştığı şoförün otomobiline balyozla saldıran, hızını alamayıp araçtan çıkan yaralı yolcuya da balyozla vuran adamın dehşet saçtığı anlar güvenli kameraları tarafından kaydedildi.
ABD'nin Philadelphia eyaletinde öfkeli sürücü, takip ettiği aracı bir otoparkta sıkıştırdı. Aracından çıkardığı balyozla diğer otomobilin camlarını indiren adam, kendini dışarı atan yolcuya da balyozla saldırdı. O anlar otoparkın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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