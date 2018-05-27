ABD'nin Philadelphia eyaletinde öfkeli sürücü, takip ettiği aracı bir otoparkta sıkıştırdı. Aracından çıkardığı balyozla diğer otomobilin camlarını indiren adam, kendini dışarı atan yolcuya da balyozla saldırdı. O anlar otoparkın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: haberinburada