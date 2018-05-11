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Trafik Polisi Köpeği Karşıdan Karşıya Geçirerek Takdir Topladı

TRAFİK POLİSİ KÖPEĞİ KARŞIDAN KARŞIYA GEÇİREREK TAKDİR TOPLADI

Antalya'da yaşanan olayda karşıdan karşıya geçemeyen sokak köpeğini trafik polisi ensesinden tutarak karşıya geçirdi.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 15:50
Puan Ver : Trafik Polisi Köpeği Karşıdan Karşıya Geçirerek Takdir Topladı(6/10)2

Antalya'da, trafik polisi, yolun karşısına geçemeyen refüjdeki sokak köpeğini ensesinden tutup, taşıdı. Yolun karşısına bırakılan köpek, polislerin etrafında dolandıktan sonra uzaklaştı.

KÖPEĞE BÜYÜK YARDIM

Olay, saat 09.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesindeki trafiğin yoğun olduğu Yener Ulusoy Bulvarı'nda meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ndeki engelli gençleri 1 günlük temsili askerlik için uğurlamaya gelen trafik polisleri, refüjdeki köpeği fark etti. Bir süre köpeği izleyen polis ekipleri, yolun karşısına geçmeye çalıştığını anlayınca müdahale etmeye karar verdi.

POLİS TAKTİR TOPLADI

2 trafik polisi ile yoldan geçen bir kişi, refüje gelerek, kendi aralarında konuştu. Daha sonra trafik polisi, köpeğin ensesinden tutarak, akan trafiğin ortasında yolun karşına taşıdı. Karşı yola bırakılan köpek, polislerin etrafında dolandıktan sonra ayrıldı. Trafik polisi, bu hareketiyle çevredekilerin takdirini topladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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