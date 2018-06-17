Ankara Gölbaşı'nda trafik kazası sonrası çıkan tartışmayı önlemek için olay yerine gelen polis memuruna saldırganlardan biri tokat attı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan tartışmada bir kişi, kavgayı önlemek isteyen polise tokat attı. Polise tokat atan saldırgan, gözaltına alınmasının ardından serbest kaldı.

TRAFİK KAZASI SONRASI TARTIŞMA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı'nda yaşanan bir trafik kazası sonrası tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etmek istedi.

KAVGAYI ÖNLEMEK İSTEYEN POLİSE TOKAT ATTI

Tartışmanın tarafı olan bir kişi kavgayı önlemek isteyen polise tokat attı. Bunun üzerine ekipleri, göz yaşartıcı sprey ile kavganın taraflarına müdahale etti.

GÖZALTI SONRASI SERBEST KALDI

Olayın pankart asma yüzünden çıktığı iddiaların doğru olmadığı trafik kazası sonrası çıkan tartışmadan kaynaklandığı tespit edildi. Polise tokat atan kişinin gözaltına alınmasının ardından serbest kaldığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada