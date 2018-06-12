TRABZONSPOR'UN YILDIZI OKAY, İSPANYA LİGİNE GİDİYOR
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Okay Yokuşlu, İspanyol devi Celta Vigo ile görüşmelere başladı.
Bein Sports'un haberine göre; Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sabah saatlerinde Okay Yokuşlu'nun takımdan ayrılmak üzere olduğunu açıklamış ve şunları söylemişti:
BAŞKAN AĞAOĞLU: 6 MİLYON EUROYA SERBEST KALIR
"Okay Yokuşlu büyük ihtimalle takımdan ayrılacak. Celta Vigo ve Zenit kendisini transfer etmek istiyor. İki takım arasındaki kararı Okay verecek. Çünkü sözleşmesine göre Trabzonspor bu olaya müdahil olamıyor. Sözleşmeye göre Okay Yokuşlu'yu transfer etmek isteyen kulüp 3 milyon euro peşin, 3 milyon euro da 6 ay sonra ödemek üzere bu futbolcuyu kadrosuna katabilir"
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'da Ölen Kadının Cesedini Hayata Döner Umuduyla 3 Gün Sakladılar
- Abd Dışişleri'nden Kritik Kuzey Kore Açıklaması: Farklı Ve Eşsiz Bir Teklif Sunacağız
- Ahlak Polisinin Örtünmesi İçin Uyardığı Kadın Çılgına Döndü
- Hindistan'ta Sahte Videolar Can Alıyor! Whatsapp'taki Dedikodular Nedeniyle İki Kişi Linç Edildi
- Yeni Zelanda, Kiwi Kuşlarını Yaşatmak İçin Milyonlarca Kemirgeni Öldürmeyi Planlıyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar