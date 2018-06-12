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Trabzonspor'un Yıldızı Okay, İspanya Ligine Gidiyor
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TRABZONSPOR'UN YILDIZI OKAY, İSPANYA LİGİNE GİDİYOR


Trabzonspor'un yıldızı Okay, İspanya Ligine gidiyor
Tarih : 12 Haziran 2018, 18:00
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Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Okay Yokuşlu, İspanyol devi Celta Vigo ile görüşmelere başladı.

Bein Sports'un haberine göre; Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sabah saatlerinde Okay Yokuşlu'nun takımdan ayrılmak üzere olduğunu açıklamış ve şunları söylemişti:

BAŞKAN AĞAOĞLU: 6 MİLYON EUROYA SERBEST KALIR

"Okay Yokuşlu büyük ihtimalle takımdan ayrılacak. Celta Vigo ve Zenit kendisini transfer etmek istiyor. İki takım arasındaki kararı Okay verecek. Çünkü sözleşmesine göre Trabzonspor bu olaya müdahil olamıyor. Sözleşmeye göre Okay Yokuşlu'yu transfer etmek isteyen kulüp 3 milyon euro peşin, 3 milyon euro da 6 ay sonra ödemek üzere bu futbolcuyu kadrosuna katabilir"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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