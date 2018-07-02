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Trabzonspor'un serbest bıraktığı N'Doye, eski takımına döndü

TRABZONSPOR'UN SERBEST BIRAKTIĞI N'DOYE, ESKİ TAKIMINA DÖNDÜ

Trabzonspor'un serbest bıraktığı 33 yaşındaki Senegalli oyuncu Dame N'Doye, eski takımı Kopenhag'la el sıkıştı.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 18:00
Puan Ver : Trabzonspor'un Serbest Bıraktığı N'doye, Eski Takımına Döndü(10/10)6

Trabzonspor'un serbest bıraktığı Dame N'Doye Danimarka Ligi ekiplerinden eski takımı Kopenhag'a transfer oldu.

72 MAÇTA 16 GOL ATTI

Kopenhag tarafından bedelsiz olarak transfer edilen 33 yaşındaki Senegalli oyuncu, Trabzonspor'da, 72 maçta 16 gole imza attı.

Eski futbolcusunu kadrosuna katan Kopenhag Dame N'Doye için bir hoşgeldin klibi yayınlandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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