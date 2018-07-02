TRABZONSPOR'UN SERBEST BIRAKTIĞI N'DOYE, ESKİ TAKIMINA DÖNDÜ
Trabzonspor'un serbest bıraktığı 33 yaşındaki Senegalli oyuncu Dame N'Doye, eski takımı Kopenhag'la el sıkıştı.
Trabzonspor'un serbest bıraktığı Dame N'Doye Danimarka Ligi ekiplerinden eski takımı Kopenhag'a transfer oldu.
72 MAÇTA 16 GOL ATTI
Kopenhag tarafından bedelsiz olarak transfer edilen 33 yaşındaki Senegalli oyuncu, Trabzonspor'da, 72 maçta 16 gole imza attı.
Eski futbolcusunu kadrosuna katan Kopenhag Dame N'Doye için bir hoşgeldin klibi yayınlandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Uçaktan 3 Saat Çıkarılmayan Yolcular, Kriz Geçirip Bayıldı
- 18 Gündür Aranan Minik Leyla'dan Acı Haber Geldi!
- Muharrem İnce, Ünlü Gazeteciye Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
- Ankara Cumhuriyet Savcılığına Atanan Erdoğan Bayraktar Kimdir?Nerelidir?
- Ak Parti'nin Önemli İsmi, Ohal Tartışmalarına Nokta Koyup Tarih Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Devasa Şişme Oyuncak Sıcaktan Patladı, Küçük Kız Feci Şekilde Can Verdi
- Ünlü Gangster Helikopterle Cezaevinden Kaçtı
- Telefonunda Cinsel İçerikli Filmler Bulunan Öğretmen Meslekten Atıldı!
- Zengin Tüccarın 11 Yaşındaki Kızla Evlenmesi Ülkede İnfial Yarattı
- Abd, Türkiye'deki Üslerine Yeni Nesil Nükleer Bomba Yollayacak
Bu Haberle İlgili Yorumlar