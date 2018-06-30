TRABZONSPOR'UN GENÇ YILDIZININ TAKIMI BELLİ OLDU
Geçtiğimiz sezonu Azerbaycan'ın Karabağ takımında kiralık olarak forma giyen Trabzonspor'un genç yıldızı Ramil Sheydaev, Avusturya'nın Mattesburg takımına transfer olacak.
Transfer görüşmeleri yapmak için kulüpten izin alarak kamptan ayrılan Ramil'in Mattersburg ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONU KARABAĞ'DA GEÇİRMİŞTİ
Azerbaycan basınında yer alan habere göre de, 22 yaşındaki futbolcunun Avusturya ekibi Mattesburg ile anlaşmak üzere olduğu ve kısa süre içerisinde yeni takımına katılacağı belirtildi. Ramil Sheydaev geçen sezonu Karabağ'da kiralık olarak geçirmişti.
Kaynak: haberinburada
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