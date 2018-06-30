Transfer görüşmeleri yapmak için kulüpten izin alarak kamptan ayrılan Ramil'in Mattersburg ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONU KARABAĞ'DA GEÇİRMİŞTİ

Azerbaycan basınında yer alan habere göre de, 22 yaşındaki futbolcunun Avusturya ekibi Mattesburg ile anlaşmak üzere olduğu ve kısa süre içerisinde yeni takımına katılacağı belirtildi. Ramil Sheydaev geçen sezonu Karabağ'da kiralık olarak geçirmişti.

Kaynak: haberinburada