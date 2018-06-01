Bir dönem Trabzonspor forması giyen Hyun-Jun Suk, gelecek sezon Fransa Ligue 2.'de mücadele edecek olan Troyes ile anlaşmaya vardı.

BONSERVİS BEDELİ 2 MİLYON EURO

Fransız kulübünden edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Hyun-Jun Suk için Portekiz ekibi Porto ile 2 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında anlaşıldı.

Hyun-Jun Suk, Troyes ile 3 senelik sözleşme imzalayacak.

Kaynak: haberinburada