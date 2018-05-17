TRABZONSPORLU FUTBOLCULAR RIZA ÇALIMBAY'A VEDA ETTİ
Trabzonsporlu futbolcular, Kardemir Karabükspor maçında son kez takımın başında olacak Rıza Çalımbay'a veda etti.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 34'üncü haftasında yarın oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını 16.00'da yaptığı antrenmanla tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmana sakatlıkları bulunan Onur, Esteban, Uğur, Kamil Ahmet, Castillo, Burak ve Rodallega ile izinli olan Olcay ve Onazi katılmadı. Antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynanırken, son bölümde ise taktik çalışma yapıldı.
ÇALIMBAY'A VEDA
Bu arada antrenmanın ardından ise futbolcular, Kardemir Karabükspor maçı sonrası bordo-mavili takım ile yollarını ayıracak teknik direktör Rıza Çalımbay ve ekibiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra futbolcular hep birlikte teknik heyeti alkışlayarak veda etti.
Kaynak: haberinburada
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