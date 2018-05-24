Trabzonsporlu Tomas Hubocan, ayrılık haberini ilginç bir şekilde duyurdu: "Avrupa Ligine kalamadık ama bu durum beni endişelendirmiyor çünkü Trabzonspor'la devam etmeyeceğim" dedi.

Sezon başında Marsilya'dan kiralanan ve sözleşmesinde opsiyon maddesi bulunan Trabzonspor'lu Tomas Hubocan, ayrıldığını resmen açıkladı.

Slovak basınına konuşan Hubocan, Trabzonspor ile devam etmeyeceklerini ve yaşanan sürecin tuhaf işlediğini belirterek, "Kulübün yöneticileri opsiyon konusuyla alakalı bana bir bilgilendirme yapmadı. Neden bu opsiyonu kullanmadılar hiçbir bilgim ve fikrim yok. Benim için garip bir durum. Türkiye'de bu işler nasıl ilerliyor bilmiyorum" dedi.

"DAHA İYİ OYNAYABİLİRDİM"

Trabzonspor'da bireysel anlamda nasıl bir sezon geçirdiğini anlatan Hubocan, "Marsilya'da çok fazla oynamamıştım bir sene boyunca, buraya geldiğimde mutlu olabilirdim. Ancak gelir gelmez, teknik direktör değişti. Benim oyun ritmimi bulmam da biraz zaman aldı. Ancak yine de yeterli sayıda maç oynadım. Elbette daha iyi olabilirdim ama tüm bu gelişmelerden sonra yine de iyiydi" diye konuştu.

Trabzonspor'un ligdeki konumunu da değerlendiren 32 yaşındaki oyuncu, "Avrupa Ligi için mücadelemiz vardı ama Fenerbahçe'nin finalde kupayı Akhisar'a kaybetmesi bizi üzdü. Sezonu gelişerek bitirdik. 5. Sırada kalmamız Avrupa Ligi için yeterli olabilecekti aslında. Özellikle ilk 4 sıradaki takımlara çok puan kaybettik. Avrupa Ligi'ne kalmayı başaramadık. Ancak bu durum beni endişelendirmiyor çünkü ben Trabzonspor'la devam etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada