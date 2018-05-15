TRABZONSPORLU BURAK YILMAZ, ALMANYA'DA AMELİYAT OLDU
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, kasıklarında yaşadığı ağrılar nedeniyle Almanya'da ameliyat oldu.
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, kasık problemleri nedeniyle bıçak altına yattı. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 25 maçta forma giyen ve attığı 23 golle takımın en golcü oyuncusu olan Bu sezon kasıklarında yaşadığı ağrılar nedeniyle 6 maçta forma giyemeyen golcü oyuncu, ligin bitimine iki hafta kala sezonu kapatmıştı.
AMELİYAT ÖNCESİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya tedavi için giden Burak Yılmaz, bu kez bıçak altına yattı. Almanya'nın Berlin şehrinde Schlosspark-Klinik'de A Milli Takım'ın ve Trabzonspor'un eski doktoru Ufuk Şentürk ve Tamer Aslan'ın ameliyatını gerçekleştireceği Burak, ameliyata girmeden önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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