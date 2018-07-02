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Trabzonspor'la Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi

TRABZONSPOR'LA GALATASARAY, TRANSFERDE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'la Trabzonspor, Milan'da forma giyen Carlos Bacca'nın transferi için karşı karşıya geldi.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 17:30
Puan Ver : Trabzonspor'la Galatasaray, Transferde Karşı Karşıya Geldi(6/10)2

Geçtiğimiz sezonu Villareal'de kiralık olarak geçiren ve Milan'a geri dönen Bacca'yla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

İtalyan Calcio Mercato'nun haberine göre; Dünya Kupası için Rusya'da bulunan Kolombiyalı yıldız Carlos Bacca'ya Türkiye'den iki talip birden var. Hem Galatasaray hem de Trabzonspor yıldız golcüyü kadrolarına katmak için harekete geçti.

İSPANYA'DA OYNAMAK İSTİYOR

Bacca'nın önceliğinin İspanya'da forma giymek olduğu belirtilirken, Milan, Kolombiyalı yıldızı göndermek isterse gelen teklifleri değerlendirecek.

Carlos Bacca geçen sezon Villareal'le 35 maça çıkmış ve bu maçlarda 15 gol, 6 asistlik performans göstermişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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