TRABZONSPOR'DAN CELTA VİGO'YA TRANSFER OLAN OKAY İDDİALI KONUŞTU
Trabzonspor'dan İspanya'nın Celta Vigo takımına transfer olan Okay Yokuşlu, "Orta sahayı organize etmeyi seviyorum. Sahada olduğumda yüzde yüzle oynarım" dedi.
Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya giden Okay Yokuşlu, Celta basınına açıklamalar yaptı.
Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer olan Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta medyasına açıklamalarda bulundu.
Kendisi ve oyunuyla alakalı değerlendirmeler yapan Okay Yokuşlu, "İnsanlar, onlara Matic'i anımsattığımı söylüyor" diye konuştu.
"SÖZ VEREBİLİRİM"
Oyun içinde fiziksel temastan çekinmediğini belirten 26 yaşındaki orta saha "Aynı zamanda top almayı ve orta sahayı organize etmeyi seviyorum. Sahada olduğumda yüzde yüzle oynarım. Bu konuda söz verebilirim" ifadelerini kullandı.
Okay Yokuşlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Celta'yı biliyorum, iyi futbol oynuyorlar. Umarım onların gelişmesine katkıda bulunurum. La Liga bence dünyanın en iyi ligi... Premier Lig ile birlikte benim favorim."
Vigo kentinin İzmir'e benzeten Okay, "Deniz kenarında ve yağmurlu. Buraya adaptasyonumun kolay olacağını düşünüyorum. Güzel bir şehir" dedi.
Kaynak: haberinburada
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