TRABZONSPOR'DAN AYRILIK İDDİALARINA YALANLAMA GELDİ
Trabzonspor son günlerde Burak Yılmaz, Jose Sosa ve Kucka'nın takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.
Trabzonspor Kulübü, son günlerde Burak Yılmaz, Jose Sosa ve Kucka başta olmak üzere bazı futbolcularının takımdan gönderilecekleri veya ayrılacakları yönünde basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son günlerde basın yayın kuruluşlarında başta Burak Yılmaz, Jose Ernesto Sosa ve Juraj Kucka olmak üzere bazı futbolcuların isimleri gündeme getirilerek takımdan gönderilecekleri veya ayrılacakları yönünde birtakım haberlerin yayınlandığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"GÖNDERİLMEYECEKLER, KAMP KADROSUNDA YER ALACAKLAR"
"Bu tarz haberleri yapanlara öncelikle hatırlatmak isteriz ki bu futbolcular kulübümüzün sözleşmeli oyuncularıdır ve kamp kadromuzda yer alacaklardır. Haliyle oyuncularımıza ilişkin 'Gidiyor, gönderiliyor' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şunu da altını çizerek vurgulamak isteriz ki Trabzonspor Kulübü bugüne kadar kadrosuna katmayı düşündüğü oyuncularla ilgili görüşmeleri muhatap kulüplerle sürdürmüştür. Bu davranışı ilke edinen kulübümüz aynı yaklaşımı oyuncularımıza talip olan kulüplerden de beklemektedir."
Kaynak: haberinburada
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