Erdoğan: Kamu Görevlilerinin Emeklilik Ek Göstergelerini 3 Bin 600 Güne Çıkaracağız
Trabzonspor'dan Ayrılık İddialarına Yalanlama Geldi
Erdoğan: Yeni Dönemde Cemevlerine Hukuki Statü Tanıyacağız
Antalya'da Motosikletli Tacizci Paniği! Parkta Oturan Kızlara Cinsel Organını Gösterdi
Muharrem İnce, Boyacının Yanına Oturup Ayakkabısını Boyadı
Osmanlı'nın Savaşa Hazırlandığı Kocayayla Turizme Açılıyor
Süper Ligin Korkulu Rüyası Mersin İdmanyurdu, Yok Oluyor
İcralık Olan Kibariye'ye Bir Darbe Daha: Eşinin Sevgilisi Hamile Kaldı
Galatasaray'ın Kiraladığı Carole, Sevilla İle Davalık Oldu
Dombra'nın Mimarının Bestelediği Yeni Seçim Müziği Görücüye Çıktı
Ankara'da Mahkemede Baro Başkanı'na Saldıran Hakim: Sen Kimsin!
Aleyna Tilki, Yönetmen Koltuğuna Oturduğu Klip Çekimlerinde Çalışanları Bıktırdı
Fenerbahçeli Valbuena: İstanbul'da Mutluyum
Sgk'dan Emeklilere Müjde! Eksik Ödenen Maaşlar Toplu Yatırılacak
Japonların Rüyası Gerçek Oldu
Saddam Hüseyin'in Özel Olarak Yaptırdığı Altın Yat Otel Oldu
'belediyeler De Hevesleniyor' Deyip Sert Çıktı: İşinizi Yapın Kardeşim
Hakan'ın Kulübü Yine Satılıyor
Trabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Uçağı Belediye İstiyor
Ukrayna'da 298 Kişiye Mezar Olan Uçağı Rus Füzesi Düşürmüş

Trabzonspor'dan ayrılık iddialarına yalanlama geldi

TRABZONSPOR'DAN AYRILIK İDDİALARINA YALANLAMA GELDİ

Trabzonspor son günlerde Burak Yılmaz, Jose Sosa ve Kucka'nın takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 16:10
Puan Ver : Trabzonspor'dan Ayrılık İddialarına Yalanlama Geldi(8/10)4

Trabzonspor Kulübü, son günlerde Burak Yılmaz, Jose Sosa ve Kucka başta olmak üzere bazı futbolcularının takımdan gönderilecekleri veya ayrılacakları yönünde basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son günlerde basın yayın kuruluşlarında başta Burak Yılmaz, Jose Ernesto Sosa ve Juraj Kucka olmak üzere bazı futbolcuların isimleri gündeme getirilerek takımdan gönderilecekleri veya ayrılacakları yönünde birtakım haberlerin yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"GÖNDERİLMEYECEKLER, KAMP KADROSUNDA YER ALACAKLAR"

"Bu tarz haberleri yapanlara öncelikle hatırlatmak isteriz ki bu futbolcular kulübümüzün sözleşmeli oyuncularıdır ve kamp kadromuzda yer alacaklardır. Haliyle oyuncularımıza ilişkin 'Gidiyor, gönderiliyor' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şunu da altını çizerek vurgulamak isteriz ki Trabzonspor Kulübü bugüne kadar kadrosuna katmayı düşündüğü oyuncularla ilgili görüşmeleri muhatap kulüplerle sürdürmüştür. Bu davranışı ilke edinen kulübümüz aynı yaklaşımı oyuncularımıza talip olan kulüplerden de beklemektedir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzonspor  Dan  Ayrılık  İddialarına  Yalanlama  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER