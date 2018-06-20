Cumhurbaşkanı, Kendisine Seslenen Genci Azarladı: Efendim Diyeceksin!
Anne Ördek Yavrularını Köpekten Canı Pahasına Böyle Korudu!
Meltem Cumbul Hangi Partiye Oy Vereceğinin Sinyalini Verdi!
Pentagon'dan Kafa Karıştıran Açıklama: Türk Askeri Menbiç'e Girmeyecek
Gurbetçiler Sandığa Koştu, Rekora İmza Attı!
Trabzonspor'dan Ayrılan Rıza Çalımbay'ın Yeni Takımı Belli Oldu
Ünlü Spekülatör Soros'tan Abd Ve Ab'ye Erdoğan Uyarısı!
Yıldız Oyuncu, Arsenal'e Veda Etti
Usta Sanatçı Muammer Öztaş Hayatını Kaybetti
Yurt Dışında Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Bakan Özhaseki, İmar Barışı Parasıyla Ne Yapılacağını Açıkladı!
Takla Atarak Tarlaya Uçan Aracın Motoru Fırladı!
Teröristlerin Ağaçlardaki Gözetleme Kuleleri Deşifre Oldu
Dünya Kupasına Ev Sahipliği Yapan Rusya, Durdurulamıyor!
Medipol Başakşehir, Yeni Cengiz Ünder'ini Buldu
Emsal Niteliğinde Karar! Yavru Kediye Tecavüz Eden Sapık, Tutuklandı
F-35'in En Kuvvetli Rakibi Rus Su-57
Erdoğan'dan İzmir'e Müjde: Teknoloji Üssü İnşa Ediyoruz
Google Artık Ne Zaman Öleceğimizi De Hesaplıyor!
'yetkiyi Verin. Faizle, Şunla Bunla Nasıl Uğraşılır Göreceksiniz'

Trabzonspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay'ın yeni takımı belli oldu

TRABZONSPOR'DAN AYRILAN RIZA ÇALIMBAY'IN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor, Trabzonspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay ile her konuda anlaşmaya vardı.

Tarih : 20 Haziran 2018, 00:40
Puan Ver : Trabzonspor'dan Ayrılan Rıza Çalımbay'ın Yeni Takımı Belli Oldu(5/10)1

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile her konuda anlaşmaya vardı. Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren yeşil beyazlılar, Aykut Kocaman'ın yapılan teklifi geri çevirmesinin ardından Rıza Çalımbay ile görüşmelere başladı. Transfer komitesinin Rıza Çalımbay ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.

KONYASPOR RIZA ÇALIMBAY'A EMANET

A Spor'un haberine göre, Geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın yönetiminde tamamlayan Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor, teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ı getirdi.

18 Ekim 2017 tarihinde Trabzonspor'la anlaşan Çalımbay, bordo mavili ekiple 2017-18 sezonunu 55 puanla 5. sırada tamamladı.

55 yaşındaki teknik direktör, 17 Mayıs 2018 tarihinde Trabzonspor'la yollarını ayırmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzonspor  Dan  Ayrılan  Rıza  Çalımbay  In  Yeni  Takımı  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER