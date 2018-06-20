Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor, Trabzonspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay ile her konuda anlaşmaya vardı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile her konuda anlaşmaya vardı. Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren yeşil beyazlılar, Aykut Kocaman'ın yapılan teklifi geri çevirmesinin ardından Rıza Çalımbay ile görüşmelere başladı. Transfer komitesinin Rıza Çalımbay ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.

KONYASPOR RIZA ÇALIMBAY'A EMANET

A Spor'un haberine göre, Geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın yönetiminde tamamlayan Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor, teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ı getirdi.

18 Ekim 2017 tarihinde Trabzonspor'la anlaşan Çalımbay, bordo mavili ekiple 2017-18 sezonunu 55 puanla 5. sırada tamamladı.

55 yaşındaki teknik direktör, 17 Mayıs 2018 tarihinde Trabzonspor'la yollarını ayırmıştı.

Kaynak: haberinburada