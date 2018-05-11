Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!

Trabzonspor'dan Altınordu'ya Ağabey Cevabı: Sporun Birleştirici Ruhuna Yakışmıyor

TRABZONSPOR'DAN ALTINORDU'YA AĞABEY CEVABI: SPORUN BİRLEŞTİRİCİ RUHUNA YAKIŞMIYOR

Trabzonspor'a yenilen Altınordu sosyal medya hesabından "Takımımız Trabzonspor ağabeylerine mağlup oldu" paylaşımına bordo-mavili kulüp, "Sporun birleştirici ruhuna yakışmıyor" cevabı verdi.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 17:00
Puan Ver : Trabzonspor'dan Altınordu'ya Ağabey Cevabı: Sporun Birleştirici Ruhuna Yakışmıyor(5/10)1

Antalya'da düzenlenen Türkiye finalleri ilk maçında Trabzonspor U-14 takımı ile Altınordu U-14 takımları karşı karşıya gelmişti.

Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Altınordu'nun resmi sitesinde maçın sonucu, "Takımımız, Türkiye Finalleri ilk maçında Trabzonsporlu ağabeylerine (!) 2-1 mağlup oldu" şeklinde verilmişti.

"TURNUVAYA KATILMA AMACIMIZI ANLAMALARINI BEKLEMİYORUZ"

Trabzonspor Kulübü ise Altınordu'nun resmi internet sitesinde bulunan maç haberine tepki gösterdi.

Bordo - mavili ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Spor Toto Gelişim Ligi 2. Grup'ta U14 takımımız, Altınordu ile dün oynadığı karşılaşmada 2-1 galip gelmiştir. Altınordu'nun resmi sitesinde maçın sonucu "Takımımız, Türkiye Finalleri ilk maçında Trabzonsporlu ağabeylerine (!) 2-1 mağlup oldu" şeklinde verilmiştir. Öncelikle bu ifade sporun birleştirici ruhuna asla yakışmamaktadır. Görünen o ki Altınordu, sportif başarıyı esas almaktadır. Kulübümüzün ise oyuncu geliştirme merkezli bir politikası vardır. Haliyle bizim turnuvalara katılma amacımızı anlamalarını beklemiyoruz. Saygılarımızla…" ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzonspor  Dan  Altınordu  Ya  Ağabey  Cevabı  Sporun  Birleştirici  Ruhuna  Yakışmıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER