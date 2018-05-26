TRABZONSPOR'DA YERLİ HOCA HAREKATI RESMEN BAŞLADI!
Teknik adam arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Göztepe'den ayrılan Tamer Tuna oldu.
Samet Aybaba, Tolunay Kafkas, Fatih Tekke gibi isimlerle görüşen Trabzonspor yönetimi Tamer Tuna'nın da kapısını çaldı.
TRABZONSPOR TAMER TUNA İLE TEMASA GEÇTİ
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un haberine göre yönetim, Göztepe ile geride bıraktığımız sezonda büyük çıkış yakalayan ancak geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde İzmir temsilcisiyle yolları ayrılan Tamer Tuna ile temasa geçti.
TAMER TUNA İLE İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
41 yaşındaki teknik adamla gerçekleşen ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken, detayların konuşulmasının ardından imza atabileceği belirtildi.
"HOCAMIZ İKİ GÜN İÇERİSİNDE TAKIMA KATILACAK"
Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer de DHA'ya yaptığı açıklamada, "Hocamız 2 gün içinde takıma katılacak ve yerli bir isim olacak. Teknik direktörün de resmi olarak takıma katılmasıyla transfer çalışmaları hızlanacak" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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