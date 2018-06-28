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Trabzonspor'da Yeni Sezonun Bilet Fiyatları Belli Oldu
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Trabzonspor'da yeni sezonun bilet fiyatları belli oldu

TRABZONSPOR'DA YENİ SEZONUN BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Trabzonspor, yeni sezonda derbi mücadeleri hariç bilet fiyatlarını belirledi. En ucuz bilet 20, en pahalı bilet 270 lira olarak satışa çıkacak.

Tarih : 28 Haziran 2018, 16:10
Puan Ver : Trabzonspor'da Yeni Sezonun Bilet Fiyatları Belli Oldu(6/10)2

Trabzonspor'da 2018-2019 futbol sezonu bilet fiyatları belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'un yeni sezonda Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynayacağı resmi müsabakalara ilişkin bilet fiyatlarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, yeni sezon için derbiler hariç belirlenen bilet fiyatları şöyle:

Platinum 1. kategori: 270 lira

Platinum 2. kategori: 240 lira

Gold: 150 lira

Silver: 120 lira

Batı 1. kategori: 55 lira

Batı 2. kategori: 45 lira

Doğu 1. kategori: 40 lira

Doğu 2. kategori: 35 lira

Doğu 3. kategori: 30 lira

Kuzey ve güney kale arkaları: 20 lira

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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