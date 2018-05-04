TRABZONSPOR'DA SÜRPRİZ KADRO DIŞI
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kasımpaşa maçı öncesinde savunma oyuncularından Mustafa Akbaş'ı kadro dışı bıraktı.
Trabzonsor'un Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesi kapsamında oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Rıza Çalımbay savunma oyuncusunu Kasımpaşa maçı öncesi kadro dışı bıraktı.
MUSTAFA AKBAŞ'I SİLDİ
TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kasımpaşa maçı öncesinde savunma oyuncularından Mustafa Akbaş'ı kadro dışı bıraktı. Stoper mevkiinde forma giyen Akbaş bu sezon bordo mavili ekip ile çıktığı 11 karşılaşmada 817 dakika süre almıştı.
Kaynak: haberinburada
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